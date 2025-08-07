В Жамбылской области за неправомерное применение оружия наказали подростка

Подростки вооружились пневматической винтовкой «Cometa 300», принадлежавшей отцу одного из ребят. Оружие предназначено для спортивно-тренировочной стрельбы и не относится к категории огнестрельного оружия.

Однако развлечение закончилось ЧП. Когда один из подростков подошел к мишени, чтобы поправить бутылку, другой случайно выстрелил и попал ему в челюсть.

На суде стрелок полностью признал вину, а потерпевший заявил, что не имеет к другу претензий. Адвокат подсудимого ходатайствовал о минимальном наказании, ссылаясь на отсутствие отягчающих обстоятельств. Суд также учел несовершеннолетний возраст, раскаяние и признание вины как смягчающие обстоятельства.

Санкция по соответствующей статье КоАП предусматривает штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году), однако суд ограничился штрафом в 10 МРП — 39 320 тенге, поскольку для несовершеннолетних установлен максимальный предел административного наказания.

Изъятую пневматическую винтовку вернули законному владельцу.

