Жители Жамбылской области сдали в полицию 129 единиц оружия

Как и по всей стране, акция стартовала в конце апреля. Ее основная цель — повышение уровня общественной безопасности и снижение незаконного оборота оружия.

Уже в первый месяц жамбылцы сдали оружие на сумму 7,7 млн тенге, что составило почти 70% от общего бюджета программы. Всего на реализацию было выделено 10,896 млн тенге. Хотя начался процесс активно, впоследствии темпы немного снизились. Тем не менее, за четыре месяца вся сумма была почти полностью освоена.

За время акции в городские и районные отделы полиции поступило 98 заявлений от граждан. В итоге добровольно сдано 129 единиц огнестрельного оружия, из них 17 — нарезного, 112 — гладкоствольного.

Ранее мы писали, что в Жамбылской области за сдачу оружия заплатят от 39 тысяч до 393 тысяч тенге.

Жамбылские полицейские выкупили оружие на 7,7 млн тенге.