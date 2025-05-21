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    05:59, 21 Май 2025 | GMT +5

    Жамбылские полицейские купили оружие на 7,7 миллиона тенге

    За месяц жители региона сдали полицейским 91 незаконно хранящееся огнестрельное оружие, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

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    Фото: КНБ РК

    Республиканская акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ стартовала 21 апреля. За это время были сданы 13 единиц нарезного и 78 гладкоствольного оружия.

    Для проведения этой работы в департаменте полиции сформирована специальная комиссия, которая осуществляет прием оружия, и определяет сумму компенсационных выплат, в зависимости от категории и состояния сданных предметов.

    Из 11 миллионов тенге, выделенных Жамбылской области для выкупа оружия, неосвоенными остались еще 3,3 миллиона тенге. Чтобы сдать оружие нужно принести его в отделение полиции или же позвонить 102. По прибытию сотрудников оружие будет изъято, а вам выдадут соответствующую компенсацию.

    Также полицейские напоминают, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества освобождаются от уголовной и административной ответственности.

    Ранее сообщалось, что в Жамбылской области за сдачу оружия заплатят от 39 тысяч до 393 тысяч тенге.

    Теги:
    Регионы Полиция Жамбылская область Оружие
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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