Жамбылские полицейские купили оружие на 7,7 миллиона тенге

Республиканская акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ стартовала 21 апреля. За это время были сданы 13 единиц нарезного и 78 гладкоствольного оружия.

Для проведения этой работы в департаменте полиции сформирована специальная комиссия, которая осуществляет прием оружия, и определяет сумму компенсационных выплат, в зависимости от категории и состояния сданных предметов.

Из 11 миллионов тенге, выделенных Жамбылской области для выкупа оружия, неосвоенными остались еще 3,3 миллиона тенге. Чтобы сдать оружие нужно принести его в отделение полиции или же позвонить 102. По прибытию сотрудников оружие будет изъято, а вам выдадут соответствующую компенсацию.

Также полицейские напоминают, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области за сдачу оружия заплатят от 39 тысяч до 393 тысяч тенге.