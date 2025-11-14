Магнитная буря на Земле длится уже около 36 часов

Об этом сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

— Магнитная буря началась вчера около 3 часов утра по Москве, когда достигла уровня G4.7 (самого большого в текущем году), и продолжается на данный момент около 36 часов. Мы ожидаем [ее] окончания сегодня до конца дня, — отметил ученый.

Степень возмущенности (мощность) магнитного поля Земли измеряется по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Ранее сообщалось, что после небольшого перерыва магнитная буря на Земле продолжилась, ее мощность достигает умеренного уровня — G2.

Напомним, на этой неделе на Солнце произошла сильнейшая в 2025 году вспышка, которая сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли. Ее балл составир Х5.1

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.