    17:58, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    На Солнце произошла сильнейшая в 2025 году вспышка

    Сильнейшая солнечная вспышка сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли. Ее балл составляет Х5.1, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    На Солнце произошла сильнейшая в 2025 году вспышка
    Фото: NASA/ SDO

    — С Солнца в космос были выброшены магнито-плазменные структуры сразу трех активных областей, расположенных в центре солнечного диска: 4 274, 4 275 и 4 277. Триггером взрыва была вспышка в области 4 274 (источнике всех сильных вспышек последних дней), которая запустила вторичные процессы в соседних активных центрах. Выброшенное плазменное облако, предварительно, имеет позиционное смещение относительно направления на Землю на угол около 20 градусов в северо-западном направлении, что говорит о том, что удар может быть близким к фронтальному, но все же наиболее плотные массы вещества с основным ударным воздействием, вероятно, пройдут рядом с планетой, — говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. 

    Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Напомним, 4 ноября на Солнце зафиксировали вспышку максимального класса мощности — X1.8. 

    Жулдыз Атагельдиева
