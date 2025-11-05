Зафиксирована солнечная вспышка максимального класса мощности

Зафиксированная на Солнце вспышка класса X1.8 стала первым событием такой мощности почти за пять месяцев — ранее, 19 июня 2025 года, была зарегистрирована вспышка уровня X1.9.

Кроме того в ночь на 5 ноября произошли две солнечные вспышки класса Х и М.

Их продолжительность составила 33 и 73 минуты соответственно.

Как отметили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, вспышка Х произошла в «пока неизвестной третьей активной области, расположенной ниже, в южном полушарии, за краем солнечного диска».

— В данном случае, событие на обратной стороне Солнца никак не может повлиять на Землю, и можно рассмотреть его более менее спокойно, — уточняется в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

