РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:55, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Зафиксирована солнечная вспышка максимального класса мощности

    4 ноября на Солнце зафиксировали вспышку максимального класса мощности — X1.8, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Зафиксирована солнечная вспышка максимального класса мощности
    Фото: ТАСС

    Зафиксированная на Солнце вспышка класса X1.8 стала первым событием такой мощности почти за пять месяцев — ранее, 19 июня 2025 года, была зарегистрирована вспышка уровня X1.9.

    Кроме того в ночь на 5 ноября произошли две солнечные вспышки класса Х и М.

    Их продолжительность составила 33 и 73 минуты соответственно. 

    Как отметили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, вспышка Х произошла в «пока неизвестной третьей активной области, расположенной ниже, в южном полушарии, за краем солнечного диска».

    — В данном случае, событие на обратной стороне Солнца никак не может повлиять на Землю, и можно рассмотреть его более менее спокойно, — уточняется в сообщении.

    Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Ранее на Солнце зарегистрировали вспышку уровня M5.0, самую сильную с конца сентября. 

     

    Теги:
    Мировые новости Космос
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают