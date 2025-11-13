РУ
    13:20, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Сильная магнитная буря планетарного масштаба продолжается на Земле

    После небольшого перерыва магнитная буря на Земле продолжилась, ее мощность достигает умеренного уровня — G2, передает агентство Kazinform. 

    Сильная магнитная буря планетарного масштаба продолжается на Земле
    Фото: ТАСС

    Как сообщает Институт прикладной геофизики им. академика Е. К. Фёдорова, степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время находится на отметке G2 по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

    12 ноября Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) зафиксировада начало очень сильной магнитной бури планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, в связи с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней. 

    — Из поступающих «битых» данных можно лишь понять, что в окрестностях Земли регистрируются исключительно высокие плотность и температура плазмы, превышающие обычные в десятки раз, а также очень большие значения индукции магнитного поля, находящиеся на уровне исторических пиков, — говорится в заявлении учреждения. 

    Напомним, на этой неделе на Солнце произошла сильнейшая в 2025 году вспышка, которая сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли.  Ее балл составир Х5.1

    Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х.

    Жулдыз Атагельдиева
