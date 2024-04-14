Магазины и общественный транспорт начали работать в Кульсары

В городе Кульсары Атырауской области открылись торговые центры и начали курсировать автобусы, передает агентство Kazinform.

По словам заместителя акима Жылыойского района Гульнафис Айшуаковой, объекты торговли заработали в штатном режиме. В их числе 100 продуктовых магазинов, 2 крупных супермаркета и 3 крупных оптовых рынка. Также вновь открылись около 20 аптек.

— Предприятия общественного питания города также начали работать в штатном режиме. Есть те, которые работают круглосуточно. Владельцы торговых мест разъясняются, и мы следим за тем, чтобы цены не поднимались без необходимости, — сказала Гульнафис Айшуакова.

Также, по информации руководителя ТОО «Батыс Тех Инвест» Ауэза Абилакима, начал курсировать общественный транспорт, перевозящий пассажиров.

— До введения чрезвычайного положения в городе Кульсары 55 автобусов перевозили пассажиров по 12 направлениям. Сейчас по городу пассажиров перевозят 14 автобусов в 4 направлениях. Кроме того, автобусы, следующие в Косшагильский, Жана Каратонский, Майкомгенский, Жемский сельские округа, начали тоже работать, — сообщили Ауэз Абилаким.

По его словам, количество общественного транспорта увеличится после того, как улицы города Кульсары будут очищены от воды.

Напомним, 4 апреля в Жылыойском районе было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы паводков. Занятия в школах перевели на онлайн-режим.

В город Кульсары начала поступать паводковая вода 5 апреля. В регионе воды реки Жем размыли дорогу в направлении «Кульсары-Мукыр».

Из затопленного города Кульсары Атырауской области в безопасное место перевезены 34 998 жителей. Из них 7 445 человек размещены в общежитиях на месторождении «Тенгиз». Более 18 тысяч человек эвакуировали на автотранспорте в село Бейнеу Мангистауской области. Эвакуированных также разместили расселили в 17 эвакопунктах в Актау.

По предварительным данным местных госорганов, в Кульсары затопило 2500 частных жилых домов и административных здании. Покинутые из-за паводков дома охраняли полицейские.