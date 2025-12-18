РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    01:48, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Лжеинвестиции через тендеры: приговор по делу о мошенничестве в Шымкенте

    Более 35 миллионов тенге доверили жители подсудимой, обещавшей приумножить вложения за счет участия в государственных закупках. Как установил суд, за привлекательной «инвестиционной» схемой скрывалось мошенничество, завершившееся обвинительным приговором, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    суды
    Фото: pexels

    Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента рассмотрел дело в отношении задержанной, обвиняемой в неоднократном мошенничестве.

    — Подсудимая через свою страницу в социальной сети Instagram размещала ложную рекламу, обещая инвесторам приумножить переданные денежные средства за счет участия в тендерах, — сообщили в суде.

    Фактически полученные деньги мошенница-лудоманка потратила на азартные игры. В результате ее действий потерпевшим был причинен имущественный ущерб на сумму 35 419 000 тенге.

    — Вина подсудимой была подтверждена материалами уголовного дела. Государственный обвинитель просил назначить наказание в виде лишения свободы. Потерпевшие оставили вопрос о мере наказания на усмотрение суда. Сама подсудимая полностью признала вину, раскаялась в содеянном и просила не назначать строгое наказание, — отметили при оглашении приговора.

    При вынесении решения суд учел смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние, а также наличие у подсудимой несовершеннолетних детей. Вместе с тем, отягчающим обстоятельством был признан рецидив преступлений.

    — Суд признал А. виновной по пункту 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. С учетом применения закона об амнистии срок наказания был сокращен на одну треть и составил 4 года лишения свободы, — добавили в суде.

    В связи с наличием у осужденной четверых детей младше 14 лет, исполнение наказания отложили на пять лет. Гражданские иски потерпевшим удовлетворены в полном объеме.

    Приговор суда вступил в законную силу.

    Ранее в МВД назвали наиболее распространенные виды мошенничества.

    Также IT-специалист рекомендовал не пользоваться сетями Wi-Fi, установленными в торговых центрах.

     

    Теги:
    Мошенничество Суды Шымкент Приговор
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
