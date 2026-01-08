Люди на тюбингах упали в овраг: что известно об инциденте в Туркестанской области

В районном акимате заявили, что ситуация была неверно интерпретирована пользователями.

В социальных сетях распространилось видео, на котором несколько человек, катавшихся на тюбингах в связке, на большой скорости съезжают с горки и падают в глубокий овраг.

Пользователи предположили, что инцидент произошел на территории зоны отдыха «Тау самалы» в Толебийском районе Туркестанской области — примерно в часе езды от центра Шымкента.

На кадрах видно, как группа людей — предположительно семья или компания друзей — во время спуска теряет управление, выезжает на обочину и падает в углубление, которое комментаторы приняли за открытый колодец или яму. Очевидцы происшествия и находившиеся поблизости отдыхающие поспешили на помощь.

В связи с распространением видеозаписи Kazinform направил официальный запрос в акимат Толебийского района. В ведомстве пояснили, что зафиксированный на видео инцидент не происходил на территории зоны отдыха «Тау самалы». Съемка велась на стихийно используемом участке возле оврага, где люди самовольно организовали место для катания, несмотря на высокий риск получения травм.

— Место, зафиксированное на видео, находится вблизи данной территории и представляет собой стихийную, не оборудованную для катания горку, используемую гражданами самовольно. На указанном участке отсутствуют открытые колодцы либо какие-либо инженерные сооружения. Запечатленная на видео местность является естественным овражным рельефом, — сообщили в акимате.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал. За медицинской помощью участники происшествия не обращались, скорую помощь вызывать не потребовалось.

Кроме того, акиматом Алатауского сельского округа была проведена разъяснительная работа среди отдыхающих, а также введен запрет на катание по снегу в неустановленных и не оборудованных для этого местах с целью предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем.

— Призываем соблюдать меры безопасности, использовать исключительно специально оборудованные и официально разрешенные места для отдыха и катания, а также доверять информации только из официальных источников, — добавили в акимате Толебийского района.

Ранее Kazinform публиковал рекомендации о том, как снизить риск травм в период гололеда.