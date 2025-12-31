Улицы стали катком: как пережить гололед без травм в новогодние дни

Не секрет, что гололед на дорогах вкупе с погодными условиями резко повышают риск падений, переломов и дорожно-транспортных происшествий. При этом большинство травм происходит не в экстремальных ситуациях, а в самых обычных — по дороге в магазин, во дворе дома или на парковке.

В Национальном центре общественного здравоохранения отмечают: значительную часть травм в гололед можно предотвратить, если заранее учитывать погодные риски и корректировать поведение.

Если поскользнулись

Полностью исключить риск падения невозможно, поэтому важно понимать, как снизить тяжесть возможных последствий.

Специалисты рекомендуют:

по возможности падать на бок, а не назад или вперед;

сгруппироваться, прижав подбородок к груди;

не выставлять руки вперед, чтобы снизить риск переломов кистей;

после падения не вставать резко и оценить свое состояние.

Падение происходит мгновенно, и человек не всегда успевает среагировать, однако знание этих правил может уменьшить риск серьезных травм.

Пешеходам: без спешки и лишних рисков

В условиях гололеда спешка становится одним из главных факторов травматизма. Специалисты рекомендуют выбирать обувь с нескользящей подошвой, передвигаться небольшими шагами и быть особенно внимательными на ступенях, пандусах, у подъездов и остановок общественного транспорта.

Также важно по возможности избегать отвлекающих факторов во время ходьбы, в том числе не пользоваться телефоном без необходимости, чтобы вовремя замечать скользкие участки. Повышенную осторожность следует соблюдать пожилым людям и родителям с детьми.

Водителям и тем, кто планирует дальние поездки

От водителей гололед требует пересмотра привычного стиля вождения. Снижение скорости, увеличение дистанции и отказ от резких маневров — ключевые меры безопасности. Особую осторожность следует проявлять на мостах, эстакадах и перекрестках.

Тем, кто планирует выезды за город в праздничные дни, специалисты советуют по возможности отложить поездку, заранее уточнять состояние трасс и обязательно иметь при себе теплые вещи, воду и полностью заряженный телефон.

Лед на водоемах и катки: повышенное внимание

В период оттепелей и ледяных дождей особенно опасен лед на реках, озерах и каналах. Он может выглядеть прочным, но фактически уже терять устойчивость. Выход на такой лед представляет серьезную угрозу жизни, особенно для детей.

Катки также требуют повышенного внимания. Детям следует кататься только на официальных и проверенных площадках, под присмотром взрослых. Падения на льду без элементарных мер безопасности нередко заканчиваются ушибами и переломами.

Профилактика важнее последствий

Гололед — не чрезвычайная ситуация, а сезонное явление, требующее осознанного отношения. Спокойный темп, внимательность, забота о детях и взвешенное планирование поездок позволяют существенно снизить риск травм.

Новогодние праздники должны оставлять теплые воспоминания, а не становиться поводом для обращения в травмпункт. Осторожность в гололед — самый простой и эффективный способ сохранить здоровье в праздничные дни.

