    14:17, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Улицы стали катком: как пережить гололед без травм в новогодние дни

    Новогодние праздники традиционно связаны с активным передвижением: прогулками, поездками, визитами к родным и выездами за город. В этом году ситуацию осложняют ледяной дождь и резкие перепады температуры, которые для конца декабря являются аномальными и практически неизбежно приводят к образованию гололеда. Корреспондент Kazinform узнал, как жителям столицы и других городов Казахстана остаться целыми и невридимыми, несмотря на гололед.

    погода, гололед, зима
    Фото: акимат Астаны

    Не секрет, что гололед на дорогах вкупе с погодными условиями резко повышают риск падений, переломов и дорожно-транспортных происшествий. При этом большинство травм происходит не в экстремальных ситуациях, а в самых обычных — по дороге в магазин, во дворе дома или на парковке.

    В Национальном центре общественного здравоохранения отмечают: значительную часть травм в гололед можно предотвратить, если заранее учитывать погодные риски и корректировать поведение.

    Если поскользнулись

    Полностью исключить риск падения невозможно, поэтому важно понимать, как снизить тяжесть возможных последствий.

    Специалисты рекомендуют:

    • по возможности падать на бок, а не назад или вперед;
    • сгруппироваться, прижав подбородок к груди;
    • не выставлять руки вперед, чтобы снизить риск переломов кистей;
    • после падения не вставать резко и оценить свое состояние.

    Падение происходит мгновенно, и человек не всегда успевает среагировать, однако знание этих правил может уменьшить риск серьезных травм.

    Пешеходам: без спешки и лишних рисков

    В условиях гололеда спешка становится одним из главных факторов травматизма. Специалисты рекомендуют выбирать обувь с нескользящей подошвой, передвигаться небольшими шагами и быть особенно внимательными на ступенях, пандусах, у подъездов и остановок общественного транспорта.

    Также важно по возможности избегать отвлекающих факторов во время ходьбы, в том числе не пользоваться телефоном без необходимости, чтобы вовремя замечать скользкие участки. Повышенную осторожность следует соблюдать пожилым людям и родителям с детьми.

    Водителям и тем, кто планирует дальние поездки

    От водителей гололед требует пересмотра привычного стиля вождения. Снижение скорости, увеличение дистанции и отказ от резких маневров — ключевые меры безопасности. Особую осторожность следует проявлять на мостах, эстакадах и перекрестках.

    Тем, кто планирует выезды за город в праздничные дни, специалисты советуют по возможности отложить поездку, заранее уточнять состояние трасс и обязательно иметь при себе теплые вещи, воду и полностью заряженный телефон.

    Лед на водоемах и катки: повышенное внимание

    В период оттепелей и ледяных дождей особенно опасен лед на реках, озерах и каналах. Он может выглядеть прочным, но фактически уже терять устойчивость. Выход на такой лед представляет серьезную угрозу жизни, особенно для детей.

    Катки также требуют повышенного внимания. Детям следует кататься только на официальных и проверенных площадках, под присмотром взрослых. Падения на льду без элементарных мер безопасности нередко заканчиваются ушибами и переломами.

    Профилактика важнее последствий

    Гололед — не чрезвычайная ситуация, а сезонное явление, требующее осознанного отношения. Спокойный темп, внимательность, забота о детях и взвешенное планирование поездок позволяют существенно снизить риск травм.

    Новогодние праздники должны оставлять теплые воспоминания, а не становиться поводом для обращения в травмпункт. Осторожность в гололед — самый простой и эффективный способ сохранить здоровье в праздничные дни.

