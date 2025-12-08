Лук, мясо, алкоголь: как изменились цены за месяц в Павлодарской области

По информации департамента Бюро национальной статистики, за месяц в Павлодарской области на 2,3% увеличилась стоимость мяса, в том числе морепродуктов. Незначительно выросли цены на масла и жиры — на 0,9%, кондитерские изделия — на 0,5%, молочные продукты — на 0,4%, хлебобулочные изделия и крупы — на 0,2%.

— Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 6,3%. Из овощей и фруктов повысились цены на лук репчатый на 3,6%, морковь — на 0,8%, картофель — на 0,3%, яблоки — на 0,2%, — сообщили в департаменте Бюро национальной статистики по Павлодарской области.

Между тем, капуста в регионе подешевела на 1,9%. По непродовольственным товарам изменилась цена в сторону увеличения на бытовые приборы на 1,6%, ювелирные изделия и часы на 1,5%, бензин на 0,7%, одежду и обувь на 0,2%. За месяц наибольший рост отмечен в сфере ЖКХ, на 12,3% подорожали тарифы на центральное отопление.

Напомним, ранее мы рассказывали, что цены на дженерики и ряд онкопрепаратов снизили в Казахстане.

Вместе с тем, министр торговли Казахстана обсудил с импортерами цены на продукты.