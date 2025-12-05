Цены на дженерики и ряд онкопрепаратов снизили в Казахстане

По данным Минздрава РК, новый механизм предусматривает единый порядок регистрации цен производителей, исключение маркетинговых и транспортных надбавок, снижение стоимости генериков на 30%, а также применение международного реферирования. Эти меры позволяют формировать объективные предельные цены и предотвращать необоснованный рост стоимости лекарств.

«В результате на закупках 2026 года в сравнении с 2025 годом цены на многие препараты снизились от 50% до 300%, а общая экономия превысила 36 млрд тенге», – отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства.

Среди наиболее заметных изменений: цена на иматиниб сократилась с 9 450 до 2 348 тенге, на бевацизумаб – с 360 000 до 77 000 тенге. В целом снижение стоимости зафиксировано по 66 позициям, включая ряд дорогостоящих онкологических препаратов.

Отечественные фармкомпании поддержали новые правила и пересмотрели ценовые политики, расширив ассортимент поставляемых лекарств.

Сэкономленные средства направляются на обеспечение пациентов, нуждающихся в высокозатратной терапии, что повышает доступность лечения и эффективность использования бюджетных ресурсов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Минздрав Казахстана решает проблему перебоя с бесплатными лекарствами.