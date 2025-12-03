Как Минздрав Казахстана решает проблему перебоя с бесплатными лекарствами

Депутат Асхат Рахимжанов поинтересовался, какие меры будут приняты Минздравом для кардинального изменения системы закупок через ТОО «СК-Фармация», поскольку ежегодно возникают перебои с поставками определённых бесплатных лекарств для отдельных категорий граждан.

— Действительно, вопрос очень сложный. Ежегодно вопросы с перебоями у нас случаются, мы признаем это. И было несколько вопросов, которые, в принципе, в течение 2025 года мы решили. Первое — это отсутствие неснижаемого запаса. Впервые в этом году постановлением Правительства от обязательных выплат части дохода в размере 20,6 млрд тенге «СК-Фармация» в этом году освобождена. Сегодня сформирован неснижаемый запас лекарств, что позволяет предотвратить перерывы в поставках, подобные тем, которые мы имели в начале года. Мы в целом решаем этот вопрос комплексно, — ответила министр здравоохранения.