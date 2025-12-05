Министр торговли Казахстана обсудил с импортерами вопросы цен на продукты
Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев провел встречу с крупнейшими импортерами продовольственных товаров и представителями госорганов, чтобы обсудить стабилизацию цен и бесперебойные поставки продуктов в праздничный период, передает агентство Kazinform.
Как отметили в Министерстве торговли и интеграции, основная цель встречи — укрепление взаимодействия между государством и бизнесом на фоне повышенного внимания общества к динамике цен.
Во встрече приняли участие представители ТОП-20 крупнейших импортеров, а также уполномоченные представители Министерства сельского хозяйства, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, Комитета государственных доходов и Агентства по финансовому мониторингу.
Ключевыми темами обсуждения стали стабилизация цен на продукты в праздничный период, обеспечение бесперебойных поставок и формирование прозрачной ценовой политики. Участники рассмотрели текущую ситуацию на рынке, обменялись данными о ключевых тенденциях и обозначили совместные меры для снижения давления на потребителей.
Арман Шаккалиев подчеркнул, что в условиях сезонного роста спроса особенно важно обеспечить достаточные товарные запасы, оперативную логистику и недопущение необоснованных ценовых надбавок. Министр отметил необходимость тесной координации между ведомствами и бизнесом для эффективного сдерживания инфляции и предотвращения роста цен на социально значимые товары.
Отдельное внимание уделялось механизмам мониторинга и быстрому реагированию на изменения рыночной конъюнктуры.
По итогам совещания стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию и регулярному обмену информацией для обеспечения стабильности рынка и защиты интересов граждан.
Напомним, перечень социально значимых продуктов планируют увеличить в Казахстане.