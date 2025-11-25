РУ
    11:35, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Лучших сельхозработников наградили в области Улытау

    В области Улытау прошел региональный форум «Гүлденсе ауыл — гүлденеді еліміз», посвященный Дню работников сельского хозяйства, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области. 

    Фото: акимат области Улытау

    Участники форума ознакомились с экспозицией «АгроQazaq: Техника. Продукция. Будущее», где были представлены современные сельскохозяйственные машины, продукция местных производителей и инновационные проекты.

    На мероприятие специально прибыли депутат Мажилиса, председатель Аграрного комитета Серик Егизбаев, вице-министр сельского хозяйства РК Амангали Бердалин и председатель правления Ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев.

    Фото: акимат области Улытау

    Аким области Дастан Рыспеков поздравил сотрудников отрасли с профессиональным праздником и вручил ряду граждан орден «Еңбек даңқы» III степени, почетные грамоты области и благодарственные письма акима области.

    — Президент страны уделяет особое внимание поддержке агропромышленного комплекса. Благодаря этому наш регион также получил значительную поддержку. В этом году на субсидирование субъектов АПК выделено 4,4 миллиарда тенге, что позволило оказать реальную помощь примерно 780 хозяйствам. Они смогли обновить технику, внедрить новые технологии и повысить эффективность производства. С начала года приобретено свыше 200 единиц сельхозтехники.
    С момента образования области в отрасль привлечено 8,5 миллиарда тенге инвестиций. Только с начала текущего года объем инвестиций составил 2,5 миллиарда тенге, что на 46 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Эти результаты укрепляют нашу уверенность в устойчивом развитии. Мы и дальше будем работать над увеличением внутреннего объема производства, — отметил глава региона.

    На форуме обсудили обеспечение фермеров качественными ресурсами, совершенствование механизмов государственной поддержки, развитие ирригационных систем, модернизацию техники и внедрение цифровых технологий. Кроме того, была представлена новая инновационная программа по применению современных методов искусственного осеменения в животноводстве.

    Фото: акимат области Улытау

    По итогам обсуждений сформирован ряд предложений, направленных на повышение потенциала агропромышленного комплекса области. Форум стал эффективной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и формирования совместных инициатив, отметили в областном акимате. 

