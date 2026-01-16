РУ
    22:37, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Ложные угрозы нападений в школах Шымкента распространяют в Сети

    Неизвестные пугают родителей, школьников и педагогов, утверждая, что 16 января планируют массовые убийства в учебных заведениях. В полиции заявили, что информация не соответствует действительности, ситуация находится под контролем, передает корреспондент агентства Kazinform.

    фейк
    Фото: Kazinform

    Пугающие публикации распространяются преимущественно в Telegram-каналах и чатах. В них анонимы перечисляют около 25 школ, гимназий и лицеев города, заявляя, что именно туда они «придут». Сообщения сопровождаются эмоциональными формулировками и прямыми угрозами, что вызвало обеспокоенность среди родителей и педагогов.

    В городском управлении образования подчеркнули, что распространяемая информация является ложной.

    о
    Фото: соцсети

    — В социальных сетях, в частности в Telegram-каналах, распространяется информация о том, что «жизни ребенка угрожает опасность», которая не соответствует действительности. В настоящее время каких-либо обстоятельств, представляющих угрозу жизни и здоровью детей не установлено, — сообщили в ведомстве.

    В управлении отметили, что ситуация находится на контроле профильных служб, проводится проверка источников распространения информации и анализируются все поступающие сигналы.

    — Распространение непроверенной и эмоционально окрашенной информации вызывает необоснованную обеспокоенность в обществе. В этой связи призываем граждан ориентироваться исключительно на официальные источники и воздерживаться от пересылки сомнительных публикаций, — добавили в ведомстве.

    С аналогичным заявлением выступили и в полиции. По данным правоохранительных органов, речь идет о фейковых вбросах.

    — В мессенджерах распространяется ложная информация о якобы готовящихся преступлениях в школах. Просим не верить этим слухам и не пересылать непроверенные сообщения. Полиция проводит проверку, все меры безопасности усилены. Ситуация находится под контролем. Сохраняйте спокойствие, доверяйте только официальной информации, — сообщили в ДП Шымкента.

    В полиции напомнили, что за распространение заведомо ложной информации о готовящихся преступлениях предусмотрена уголовная ответственность — до пяти лет лишения свободы.

    Напомним, подобные фейковые рассылки ранее фиксировались и в других регионах страны. В частности, аналогичные сообщения о «нападениях на школы» распространялись в Мангистауской области.

    Фейки Шымкент школа
