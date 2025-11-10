РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:01, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Полиция проверяет слухи о «массовом кровопролитии» в школах Актау

    В Мангистаускской области среди жителей по чатам мессенджера WhatsApp распространяются сообщения, содержащие угрозы о якобы готовящихся нападениях на образовательные учреждения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Полиция проверяет слухи о «массовом кровопролитии» в школах Актау
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    В департаменте полиции сообщили, что в настоящее время устанавливается источник распространения данных сообщений, а также проводится проверка информации, размещенной в социальных сетях.

    — Уважаемые жители! В мессенджерах распространяется ложная информация о том, что в школах планируются террористические акты. Просим граждан не доверять подобным непроверенным сведениям и не передавать их дальше. В настоящий момент полиция проводит проверочные мероприятия, меры безопасности усилены. Ситуация полностью находится под контролем, — говорится в официальном сообщении.

    Кроме того, в департаменте полиции напомнили, что за распространение заведомо ложных сообщений о террористических актах законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Ведомство призвало граждан доверять исключительно официальным источникам информации.

    Полиция проверяет слухи о «массовом кровопролитии» в школах Актау
    Фото: Kazinform

    В управлении образования Мангистаускской области сообщили, что в связи с распространением подобных сведений в социальных сетях сотрудниками полиции были проведены соответствующие проверки. В результате установлено, что здания образовательных учреждений, указанных в списке, являются безопасными, что подтверждено специальными актами.

    — В этой связи 10 ноября 2025 года во всех школах города Актау учебный процесс будет проходить в штатном режиме, в соответствии с установленным расписанием занятий. В образовательных учреждениях отсутствует какая-либо угроза, поэтому у жителей нет причин для беспокойства. В целях обеспечения безопасности учащихся в каждой школе организовано дежурство участковых полицейских, — сообщили в ведомстве.

    Напомним, ранее сообщалось, что прокурором города Актау назначен Дауылбай Челпеков.

     

    Теги:
    Теракт школа Мангистауская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают