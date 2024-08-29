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    21:34, 28 Август 2024 | GMT +6

    Лондон намерен более тесно сотрудничать со странами Евросоюза

    Лондон, Великобритания, город, мегаполис
    Фото: freepik.com

    В ходе визита в Берлин глава правительства Соединенного Королевства Кир Стармер заявил о перезагрузке отношений с ЕС. Это не означает отмену «брексита», однако Лондон намерен более тесно сотрудничать со странами Евросоюза, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Лидеры Германии и Великобритании объявили в среду о планах по разработке договора, призванного расширить сотрудничество двух стран в сфере экономики, обороны и безопасности. Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер также продвигает идею по «перезагрузке» отношений с Европейским союзом.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что приветствует стремление лейбористского лидера Стармера начать новые отношения с ЕС.

    Стармер, вступивший в должность в начале июля после того, как предыдущее правительство консерваторов потерпело поражение на выборах, подал сигнал ЕС, посетив Берлин в начале своего срока в качестве главы правительства. Его предшественник Риши Сунак сделал это 18 месяцев спустя своего назначения.

    Однако это не означает отмену «брексита», возвращения Великобритании на единый рынок или в таможенный союз. Речь идет об установлении более тесных связей с ЕС. По словам Стармера, он надеется к концу года заключить двустороннее соглашение с Германией, крупнейшей экономикой в Европе.

    Он также сообщил, что две страны также планируют разработать совместный план действий по борьбе с нелегальной миграцией. Его правительство все еще сталкивается с давлением, требующим остановить мигрантов, пересекающих Ла-Манш на небольших лодках. В то же время власти отказались от плана консерваторов отправлять мигрантов в Руанду.

    Миграция — вопрос, по которому правительство Шольца уже давно испытывает сильное давление, в том числе, со стороны ультраправой партии АдГ. Тема миграции снова вышла на первый план после нападения с ножом в немецком Золингене, которое совершил избежавший депортации сириец.

    В ходе визита в Берлин Стармер также встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Далее Стармер отправится в Париж, где проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и примет участие в открытии Паралимпийских игр.

    Теги:
    Евросоюз Сотрудничество Великобритания Мировые новости Международные отношения Германия
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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