Подозреваемый в убийстве прохожих в Золингене получал в Германии госпособие

Исса аль-Хасан, которого подозревают в нападении на людей с ножом в Золингене, не был депортирован из Германии по ошибке властей, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

Иммиграционная служба пришла к нему 5 июня 2023 года, однако сирийца не оказалось дома, поэтому депортацию отменили. По одной из версий, мигранта предупредили о визите служащих: в тот же день Исса аль-Хасан вернулся в свое жилье — при этом депортировать во второй раз его даже не пытались.

Хотя сириец скрывался от властей, чтобы его не смогли депортировать, он исправно получал финансовую помощь от государства. Даже тот факт, что его не смогли найти в день запланированной депортации, не привел к сокращению выплат. Согласно закону о пособиях для просителей убежища, сириец получал 368 евро в месяц.

Поскольку власти Германии пропустили срок, во время которого аль-Хасана можно было депортировать в Болгарию (страну его первого въезда), то он остался в ФРГ, получил статус защиты и был распределен в Золинген.

Напомним, празднование 650-летия города в немецком Золингене (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) в пятницу, 23 августа, обернулось трагедией. В середине приуроченного к памятной дате «Фестиваля разнообразия» на одной из центральных площадей города на собравшихся напал неизвестный с ножом.

Исса аль-Хасан сам признался в нападении на людей на празднике в городе Золинген и сдался полиции. В результате нападения погибли три человека, еще восемь получили ранения.