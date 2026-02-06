Логистика, агропром и цифровизация: чем наполнится стратегическое партнерство РК и Пакистана

— Какие факторы могут способствовать выводу казахстанско-пакистанских отношений на уровень стратегического партнерства?

— Пакистан стал одним из первых государств в мире, признавших суверенитет Республики Казахстан, в 1992 году были установлены дипломатические отношения между странами. Страны участвуют в совместных проектах, в том числе в рамках международных организаций, таких как, например, ШОС. На мой взгляд, потенциал двухсторонних отношений огромен. Страны могли бы сотрудничать в различных областях двустороннего взаимодействия, таких как экономика и региональная безопасность. Безопасность Казахстана и Пакистана напрямую зависит от урегулирования кризисов, возникающих в регионе Центральной Азии. В свою очередь привлечение внешних региональных партнеров, каким является Пакистан, могло бы укрепить политико-экономической стабильности региона. Совместное решение региональных вопросов способствовало бы выводу казахстанско-пакистанских отношений на новый уровень.

— Какие барьеры остаются на пути диверсификации товарооборота между Казахстаном и Пакистаном?

— Я бы разделил барьеры на условные три категории. Первая категория — это структурные барьеры. Сюда мы можем отнести географию региона (слабое развитие транспортно-логистических узлов, удаленность и труднодоступность существующих маршрутов), а также слабую представленность бизнеса в структуре экономик двух стран. Вторая категория — институциональные барьеры. Сюда мы можем отнести тарифы и различия в стандартизации и сертификации товаров. Третья категория — политические барьеры, связанные с региональными рисками, к которым можно отнести военно-политическую нестабильность в странах, через которые пролегают торговые маршруты. Устранение данных барьеров привело бы к диверсификации товарооборота между странами.

— Какие отрасли обладают наибольшим потенциалом для роста взаимной торговли и насколько реалистично увеличения товарооборота в ближайшие годы? Может ли цифровое сотрудничество стать новой точкой роста двусторонних отношений, к примеру, или агротехническое направление?

— Одним из самых реалистичных сценариев, на мой взгляд, является интенсификация двустороннего сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса. Казахстан мог бы быть интересен Пакистану, в том числе, с точки зрения поставок зерна, удобрений, масленичных культур. В свою очередь, Пакистан является страной, с достаточно развитой перерабатывающей промышленностью. В Пакистане базируются производства крупных компаний, в основном, в области текстильной промышленности. Цифровизация экономики и для Казахстана, и для Пакистана является одной из ключевых задач. Развитие совместных технологий на базе НИОКР, имеющихся в обеих странах, позволило бы качественно улучшить как двустороннее сотрудничество, так и экономическое благополучие Казахстана и Пакистана.

— Каковы перспективы использования пакистанских портов Карачи и Гвадар для казахстанского экспорта? Может ли транспортное сотрудничество стать ключевым элементом евразийской взаимосвязанности?

— Перспективы использования пакистанских портов для казахстанского экспорта лежат в плоскости доступности логистических маршрутов. Порты Карачи и Гвадар могли бы иметь стратегическое значение для Казахстана, потому что обеспечивают доступ к морским торговым маршрутам. В перспективе транспортное сотрудничество может стать краеугольным камнем двустороннего взаимодействия и привести к снижению зависимости от традиционных сухопутных маршрутов и усилению конкуренции товаров двух стран на мировом рынке.



Ранее сообщалось, что в рамках бизнес-форума «Казахстан — Пакистан» подписано 32 коммерческих документа на сумму около 200 млн долларов. Какие отрасли охватывают подписанные соглашения можно узнать здесь.