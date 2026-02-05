Инвестиции, транзит и высокие технологии: что закрепили соглашения Казахстана и Пакистана

Подписанные соглашения нацелены на развитие и углубление казахстанско-пакистанского сотрудничества в сферах финансов, логистики, промышленности, энергетики, агропромышленного комплекса, цифровых сервисов и инфраструктуры.

Крупнейшим промышленным соглашением в рамках визита стал контракт между казахстанским ТОО Falcon EuroBus и пакистанской компанией QCC International на поставку отечественных электробусов в Пакистан на сумму 108 млн долларов США. Документ имеет стратегическое значение для продвижения национального машиностроения и укрепления бренда Made in Kazakhstan на международных рынках, открывая дополнительные перспективы для расширения экспортной линейки и дальнейшей локализации высокотехнологичной продукции.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

Значительный блок договорённостей сфокусирован на запуске механизмов совместного инвестирования и развитии финансовой инфраструктуры сотрудничества. В частности, АО «Самрук-Қазына» и группа компаний Fauji договорились о создании платформы совместного инвестирования для отбора и реализации проектов на территории Казахстана и Пакистана.

АО «НИХ «Байтерек» расширяет партнёрские возможности в сфере проектного и торгового финансирования через взаимодействие с Habib Bank Limited, а также в транспортно-логистическом сегменте — через сотрудничество с TCS Private Limited.

Кроме того, Freedom Holding Corp. и АО «Фридом Банк Казахстан» подписали ряд соглашений с пакистанскими партнёрами. В частности, заключено соглашение с Meezan Bank Limited о развитии корреспондентских отношений и международных расчётов на сумму 20 млн долларов США, а также достигнуты договорённости, направленные на развитие трансграничных финансовых и цифровых сервисов.

Существенная часть соглашений относится к транспортно-логистическому сектору. Так, АО «НК «Қазақстан темір жолы» и National Logistics Corporation договорились о сотрудничестве в сфере мультимодальных перевозок и транзита.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

АО «Казпочта» подписало меморандумы с Pakistan Post и TCS Private Limited, предусматривающие развитие почтово-логистической инфраструктуры и внедрение цифровых решений.

Кроме того, Актауский международный морской торговый порт и порт Карачи достигли договорённостей о развитии портовой логистики и расширении взаимодействия.

Наряду с этим в промышленном секторе были достигнуты договорённости о создании совместного предприятия по производству сахара в области Жетысу между KazFoodProducts и Almoiz Group с объёмом инвестиций 20 млн долларов США.

Подписан меморандум между Kusto Group и QazTrade по развитию производства строительных материалов на сумму 20 млн долларов США.

В химической и перерабатывающей промышленности подписаны соглашения между ТОО BARK Qazaqstan и профильными пакистанскими структурами, а также меморандум о запуске химического производства в Кызылординской области между NorSon Chemical Industries и СПК «Байқоңыр».

Отдельный блок договорённостей охватывает цифровые сервисы, IT и телекоммуникации. Astana Hub и IGNITE Pakistan подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития стартап-экосистем, QazCode и Jazz Pakistan договорились о взаимодействии в телекоммуникационном секторе.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

Дополнительно заключены соглашения в области цифровых решений и искусственного интеллекта, а также по интеграции платёжных сервисов.

В образовательной и медицинской сферах подписаны меморандумы между Медицинским университетом Астаны и Maroof International Hospital, а также соглашения между iTech KZ и Gift University, направленные на расширение сотрудничества.

В космической отрасли АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» и SUPARCO договорились о научно-техническом взаимодействии и обмене спутниковыми данными.

Дополнительно подписаны соглашения в сфере исламского финансирования между Отбасы Банк и Meezan Bank Limited, а также меморандумы, направленные на развитие агропромышленного комплекса и укрепление деловых связей между торгово-промышленными организациями двух стран.

Напомним, Президент Казахстана совершил государственный визит в Пакистан. Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф приняли участие в работе казахско-пакистанского бизнес-форума, по итогам которого были подписаны соглашения на сумму около $200 млн.