Лобовое столкновение на трассе Алматы–Усть-Каменогорск: четверо пострадавших

В результате аварии пострадали четыре человека, все они доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

По информации, предоставленной ДП области Жетысу, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они проводят осмотр, документирование и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Правоохранители напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и внимательности на дороге.

Напомним, на 50-м км автодороги Чапай — Жанакала — Сайкын произошло лобовое столкновение Toyota Camry и Volkswagen Sharan. После удара один из автомобилей загорелся.

Также ранее сообщалось, что в ДТП, произошедшем на трассе Алматы — Бишкек, погибли шесть человек.