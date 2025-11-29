РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:11, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Лобовое столкновение на трассе Алматы–Усть-Каменогорск: четверо пострадавших

    На автодороге Алматы–Усть-Каменогорск произошло лобовое столкновение автомобилей Honda и BMW. По предварительным данным, водитель Honda выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с встречным автомобилем, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Лобовое столкновение на трассе Алматы–Усть-Каменогорск: четверо пострадавших
    Кадр из видео

    В результате аварии пострадали четыре человека, все они доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

    По информации, предоставленной ДП области Жетысу, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они проводят осмотр, документирование и устанавливают все обстоятельства ДТП.

    Правоохранители напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и внимательности на дороге.

    Напомним, на 50-м км автодороги Чапай — Жанакала — Сайкын произошло лобовое столкновение Toyota Camry и Volkswagen Sharan. После удара один из автомобилей загорелся.

    Также ранее сообщалось, что в ДТП, произошедшем на трассе Алматы — Бишкек, погибли шесть человек.

    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Трассы Алматы Усть-Каменогорск Авария
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают