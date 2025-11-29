Лобовое столкновение на трассе Алматы–Усть-Каменогорск: четверо пострадавших
На автодороге Алматы–Усть-Каменогорск произошло лобовое столкновение автомобилей Honda и BMW. По предварительным данным, водитель Honda выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с встречным автомобилем, передает корреспондент агентства Kazinform.
В результате аварии пострадали четыре человека, все они доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
По информации, предоставленной ДП области Жетысу, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они проводят осмотр, документирование и устанавливают все обстоятельства ДТП.
Правоохранители напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и внимательности на дороге.
Напомним, на 50-м км автодороги Чапай — Жанакала — Сайкын произошло лобовое столкновение Toyota Camry и Volkswagen Sharan. После удара один из автомобилей загорелся.
Также ранее сообщалось, что в ДТП, произошедшем на трассе Алматы — Бишкек, погибли шесть человек.