    18:57, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ДТП в ЗКО: восемь погибших, четверо пострадавших

    На 50-м км автодороги Чапай — Жанакала — Сайкын 17 ноября произошло лобовое столкновение Toyota Camry и Volkswagen Sharan. После удара один из автомобилей загорелся, передает агентство Kazinform со ссылкой на департамент полиции Западно-Казахстанской области.

    Фото: ДП ЗКО

    — В результате происшествия восемь человек погибли на месте, еще четверо госпитализированы.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, — сообщили в полиции.

    Предварительно рассматривается версия выезда одним из водителей на полосу встречного движения.

    Как сообщили в ДП, погодные условия и состояние дорожного покрытия были удовлетворительными — видимость хорошая, внешних препятствий для движения не установлено.

    На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и подразделения МЧС.

    — Все обстоятельства ДТП будут тщательно изучены и установлены в рамках расследования, — говорится в сообщении ведомства. — Полиция обращается к водителям: строго соблюдайте правила дорожного движения. Любое нарушение, особенно при перевозке людей, создает прямую угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

    Напомним, более 29 тысяч дорожно-транспортных происшествий случилось с начала 2025 года в Казахстане. МВД назвало основную причину ДТП.

    Теги:
    ДТП ЗКО Регионы Происшествия Западно-Казахстанская область Авария
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
