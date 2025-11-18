ДТП в ЗКО: восемь погибших, четверо пострадавших

— В результате происшествия восемь человек погибли на месте, еще четверо госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело, — сообщили в полиции.

Предварительно рассматривается версия выезда одним из водителей на полосу встречного движения.

Как сообщили в ДП, погодные условия и состояние дорожного покрытия были удовлетворительными — видимость хорошая, внешних препятствий для движения не установлено.

На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и подразделения МЧС.

— Все обстоятельства ДТП будут тщательно изучены и установлены в рамках расследования, — говорится в сообщении ведомства. — Полиция обращается к водителям: строго соблюдайте правила дорожного движения. Любое нарушение, особенно при перевозке людей, создает прямую угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

Напомним, более 29 тысяч дорожно-транспортных происшествий случилось с начала 2025 года в Казахстане. МВД назвало основную причину ДТП.