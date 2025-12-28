Ливни затопили палатки беженцев в Газе

Издание пишет, что в низменных районах сектора некоторые палатки, служащие убежищем для перемещенных гражданских лиц, полностью оказались под водой из-за интенсивных осадков.

Метеоролог Лейс эль-Аллами сообщил «Анадолу», что эксклав находится под влиянием нового циклона низкого давления, который сопровождается дождями и мощными порывами ветра.

По его словам, экстремальные погодные условия значительно усугубляют и без того тяжелую ситуацию палестинцев, вынужденных жить в крайне хрупких палатках и временных убежищах, полностью лишенных элементарных бытовых условий.

Как сообщили в пресс-службе Газы, из примерно 1,5 млн перемещенных палестинцев, большинство которых размещены в палатках и временных укрытиях практически без какой-либо базовой защиты, более 250 тыс. человек напрямую пострадали от неблагоприятных погодных условий.

— Кроме того, множество жилых зданий, уже поврежденных в ходе многомесячных израильских атак, обрушились под воздействием сильных дождей и ветра. Поскольку альтернативного жилья нет, а Израиль блокирует ввоз временного укрытия, строительных и восстановительных материалов, палестинцы вынуждены продолжать проживать в поврежденных домах, подверженных высокому риску полного разрушения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что гуманитарная ситуация в секторе Газа остается крайне тяжелой, особенно для детей.