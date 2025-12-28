РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:38, 28 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ливни затопили палатки беженцев в Газе

    В секторе Газа сильные ливневые дожди и порывистый ветер привели к затоплению палаток, в которых укрываются палестинцы, лишившиеся жилья в результате израильских атак, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    Ливни затопили палатки беженцев в Газе
    Фото: Anadolu Ajansı

    Издание пишет, что в низменных районах сектора некоторые палатки, служащие убежищем для перемещенных гражданских лиц, полностью оказались под водой из-за интенсивных осадков.

    Метеоролог Лейс эль-Аллами сообщил «Анадолу», что эксклав находится под влиянием нового циклона низкого давления, который сопровождается дождями и мощными порывами ветра.

    По его словам, экстремальные погодные условия значительно усугубляют и без того тяжелую ситуацию палестинцев, вынужденных жить в крайне хрупких палатках и временных убежищах, полностью лишенных элементарных бытовых условий.

    Как сообщили в пресс-службе Газы, из примерно 1,5 млн перемещенных палестинцев, большинство которых размещены в палатках и временных укрытиях практически без какой-либо базовой защиты, более 250 тыс. человек напрямую пострадали от неблагоприятных погодных условий.

    — Кроме того, множество жилых зданий, уже поврежденных в ходе многомесячных израильских атак, обрушились под воздействием сильных дождей и ветра. Поскольку альтернативного жилья нет, а Израиль блокирует ввоз временного укрытия, строительных и восстановительных материалов, палестинцы вынуждены продолжать проживать в поврежденных домах, подверженных высокому риску полного разрушения, — говорится в сообщении. 

    Ранее сообщалось, что гуманитарная ситуация в секторе Газа остается крайне тяжелой, особенно для детей.

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт Мировые новости Израиль
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают