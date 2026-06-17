Ливни в Шымкенте и «кража дождя»: какие мифы породил проект искусственных осадков в Казахстане

Спустя месяц после запуска пилотного проекта по искусственному увеличению осадков на юге Казахстана вокруг него по-прежнему не утихают дискуссии. Технология породила немало вопросов, споров и мифов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК и специалисты Казгидромета рассказали, насколько безопасны используемые реагенты, может ли искусственный дождь спровоцировать опасные погодные явления и существует ли связь между подтоплениями в Шымкенте и реализацией пилотного проекта в соседнем регионе.

Туркестанская область стала первой площадкой в Центральной Азии, где технологии искусственного вызова дождей применяют на практике. Проект официально запущен 16 мая 2026 года.

Подготовка к его реализации началась летом 2025 года. Сначала казахстанская делегация изучала опыт Объединенных Арабских Эмиратов, после чего климатические особенности региона анализировали эксперты Всемирной метеорологической организации.

Поводом для поиска дополнительных решений стала продолжительная засуха на юге страны. В 2025 году Туркестанская область восемь месяцев испытывала дефицит водных ресурсов, ущерб сельхозтоваропроизводителям составил 1,4 млрд тенге.

По оценке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, технология искусственного вызова дождей позволит снизить ущерб от засухи, повысить урожайность сельскохозяйственных культур и улучшить водообеспечение аграрного сектора. По предварительным прогнозам, потенциальный экономический эффект может достигнуть 35 млрд тенге в год.

— Значение проекта не ограничивается только прямым экономическим эффектом. Осуществляется подготовка отечественных специалистов и передача международного опыта. В дальнейшем накопленные знания позволят масштабировать данную практику в других регионах Казахстана. Туркестанская область может стать центром компетенций по подготовке специалистов и обмену опытом в сфере технологий искусственного увеличения осадков для стран Центральной Азии, — отметила генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Алия Оспанова.

Специалисты обращают внимание, что искусственное увеличение осадков не рассматривается как единственное решение проблемы дефицита воды в регионе.

— Технология является дополнительным инструментом управления водными ресурсами наряду со строительством и модернизацией гидротехнической инфраструктуры, повышением эффективности ирригационных систем, цифровым мониторингом водопотребления и другими мерами. Основная задача проекта — увеличить объем осадков в периоды наличия подходящей облачности, повысить уровень наполнения водохранилищ и снизить последствия засушливых периодов для сельского хозяйства. В мировой практике такие технологии используются как один из инструментов повышения водной безопасности территорий, испытывающих дефицит водных ресурсов, — подчеркнула Алия Оспанова.

Как работает технология искусственного дождя

Вопреки распространенному мнению, технология не создает осадки из ничего. Ее задача заключается в том, чтобы помочь уже существующим облачным системам эффективнее отдавать накопленную влагу.

— Внутри любого крупного облака всегда содержится огромное количество влаги. Однако очень часто эти микроскопические капли воды настолько легкие, что они просто парят в воздухе, и у облака «не хватает сил», чтобы пролиться дождем. Они могут испариться или улететь дальше. Суть искусственного вызова осадков методом засева облаков заключается в том, чтобы помочь этим мелким каплям объединиться, стать тяжелее и выпасть на землю, — сообщили в Центре поддержки цифрового правительства.

Сам процесс состоит из нескольких этапов. Сначала специалисты с помощью метеорологических радаров и спутниковых систем EUMETSAT и FY-4 выявляют мощные кучевые облака, содержащие достаточный запас влаги. Важно провести засев на ранней стадии развития облачной системы, пока она продолжает активно расти. После этого в нее вводят специальные реагенты с помощью авиации Национального центра метеорологии ОАЭ или наземных генераторов.

Микрочастицы становятся своеобразными центрами притяжения, вокруг которых объединяются капли влаги. Постепенно они превращаются в ледяные кристаллы, увеличиваются в размерах и под собственной тяжестью опускаются вниз. Проходя через теплые слои атмосферы, они тают и выпадают в виде обычного дождя. При этом специалисты строго учитывают температуру, влажность воздуха, а также направление и скорость ветра.

Для южного региона выбрали технологию так называемого «теплого» засева (hygroscopic seeding). В отличие от методов с использованием йодистого серебра, применяемых для переохлажденных облаков, в данном случае используются реагенты на основе хлорида калия, хлорида натрия, магния и связующих материалов.

— Эти вещества широко применяются в международной практике искусственного увеличения осадков и используются во многих странах мира. Реагенты не относятся к токсичным химическим веществам и представляют собой природные соединения, которые уже присутствуют в окружающей среде. По данным международных исследований и многолетнего опыта применения технологий искусственного увеличения осадков, не выявлено подтвержденного негативного воздействия используемых материалов на здоровье человека, сельскохозяйственные культуры или окружающую среду при использовании в предусмотренных технологией объемах. Также отсутствуют научно подтвержденные данные о том, что применение данных реагентов приводит к засолению почв, — подчеркнули в ведомстве.

Искусственно вызвать дождь при полностью ясном небе невозможно. Для проведения работ необходимы сформировавшиеся кучевые облака с достаточным запасом влаги.

Миф о «краже дождей» у соседей

Один из самых распространенных вопросов связан с так называемой «кражей дождя». Казахстанцы опасаются, что искусственное увеличение осадков в одном районе может оставить без влаги соседние территории. Специалисты считают такие опасения необоснованными.

— Технология искусственного увеличения осадков не приводит к «краже дождя» у соседних регионов и не может усилить засуху или дефицит влаги на других территориях. Воздействие носит исключительно локальный характер и осуществляется только в отношении отдельных облачных систем, уже сформировавшихся над конкретной территорией в результате естественных атмосферных процессов. Технология не создает облака искусственно, не изменяет траекторию их движения, не перераспределяет атмосферные фронты и не влияет на погодные процессы в масштабах региона или страны. Применяемая технология способствует более полной реализации влагосодержания локальных облачных систем. Физико-химические процессы после введения реагента на основе природных солей протекают достаточно быстро — как правило, в течение 20–30 минут. Осадки выпадают в пределах ограниченной территории воздействия, после чего облачные системы продолжают свое естественное перемещение в соответствии с метеорологическими условиями, — разъяснила Алия Оспанова.

Средний радиус зоны выпадения дополнительных осадков составляет около пяти километров от района воздействия на облако. Это исключает возможность влияния на погодные процессы в масштабах региона или соседних государств.

Почему подтопления в Шымкенте не связаны с искусственными дождями

После майских проливных дождей и подтоплений в Шымкенте в социальных сетях появились предположения о возможной связи осадков с реализацией пилотного проекта в Туркестанской области. Синоптики такую версию опровергли и пояснили, что погоду на юге страны определяли естественные климатические процессы.

С 1 по 28 мая в Шымкенте выпало 49,5 миллиметра осадков при месячной норме 56 миллиметров. Это составляет всего 88% от климатической нормы. Ливни, которые прошли 10, 20 и 22 мая, сформировались из-за прохождения атмосферных фронтов, и метеорологи прогнозировали их заранее.

— Согласно данным наблюдений и прогнозам, количество осадков в мае 2026 года соответствовало климатическим показателям и было обусловлено естественными синоптическими процессами, связанными с прохождением атмосферных фронтов, которые практически весь месяц формировали погоду региона. Сильные майские ливни и подтопления в Шымкенте не связаны с технологиями искусственного увеличения осадков в Туркестанской области. Кроме того, в указанный период операции по засеву облаков не проводились. Таким образом, научно подтвержденной связи между подтоплениями в Шымкенте и технологиями искусственных дождей нет, речь идет о естественных погодных явлениях и совпадении по времени, — сообщили в РГП «Казгидромет».

Важным фактором остается и география проекта. Засев облаков проводили в северо-западной части Отырарского района, а также на севере и в центре Созакского района Туркестанской области, расположенных в десятках километров от Шымкента.

В Казгидромете подчеркивают, что они отвечают исключительно за метеорологическое сопровождение проекта. Синоптики непрерывно моделируют синоптическую ситуацию и рассчитывают риски. Если математические модели показывают вероятность опасных погодных явлений, любые операции по засеву облаков полностью исключаются.

Сама технология также не способна вызывать град, сели, шквальный ветер, штормы, ураганы, подтопления и другие опасные природные явления. Она лишь помогает действующему облаку быстрее отдать влагу.

Мировой опыт: где уже используют искусственные дожди

Технологии искусственного увеличения осадков давно перестали быть научной фантастикой. Сегодня их применяют в разных странах мира для борьбы с засухой, пополнения водохранилищ и снижения последствий природных пожаров.

* В США проекты по засеву облаков проводятся преимущественно в зимний период в западных горных бассейнах для увеличения снежного покрова и последующего пополнения водоемов летом. Долгосрочные программы в горах Невады и других регионах фиксируют увеличение осадков более чем на 10%. Десятилетний эксперимент в штате Вайоминг на хребтах Snowy и Sierra Madre показал прирост снежного покрова от зимних штормов от пяти до 15 процентов. Пятилетний проект в горах Нового Южного Уэльса — на 14%.

* В Китае действует одна из крупнейших в мире систем искусственного воздействия на погоду. Технологии используют не только для усиления дождя и снегопада, но и для борьбы с градом. Ежегодно работы по увеличению осадков охватывают около пяти млн кв. км, среднегодовая площадь подавления града составляет около 650 тыс. кв. км.

* В России технологию активного воздействия на облака используют для увеличения атмосферных осадков, предупреждения и тушения лесных пожаров, а также снижения класса пожароопасности. По данным за 2022 год, в Республике Саха (Якутия) количество лесных пожаров по сравнению с предыдущим годом сократилось в 2,8 раза, а площадь, пройденная огнем, уменьшилась в 17 раз.

Что Казахстан получит от проекта

Для Казахстана пилотный проект в Туркестанской области важен не только с точки зрения водной безопасности, но и как возможность сформировать собственную научную и техническую базу в сфере климатических технологий.

— Текущий запуск и последующий трансферт технологий закладывают основу для создания в Казахстане собственной независимой климатической инфраструктуры и развития национальной экспертизы в сфере технологий искусственного увеличения осадков. В дальнейшем Туркестанская область может стать региональным центром компетенций. В рамках проекта формируется национальная школа специалистов, включающая метеорологов, инженеров и авиационных специалистов, накапливается практический опыт, а также создается необходимая техническая и организационная база для внедрения подобных технологий в других регионах Казахстана и обмена опытом со странами Центральной Азии, — отметили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Напомним, ранее Глава государства подтвердил готовность Казахстана укреплять сотрудничество с Национальным центром метеорологии ОАЭ в сфере климатических технологий.

Министерство экологии и природных ресурсов обеспечивает метеорологическое сопровождение проекта и проводит оценку безопасности выпавших осадков.