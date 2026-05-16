Проект по искусственному увеличению осадков запустили в Туркестане

Торжественная церемония запуска проекта по искусственному увеличению осадков состоялась 16 мая в Туркестане. Казахстан стал первой страной региона, перешедшей к практическому применению технологий искусственного дождя, передает Kazinform со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Проект направлен на повышение уровня наполнения водохранилищ и обеспечение водными ресурсами сельскохозяйственных территорий на юге страны.

Полномасштабная реализация стартует 17 мая 2026 года.

Технология призвана снизить последствия засухи и дефицита воды для сельскохозяйственных территорий Туркестанской области общей площадью более 911 тысяч гектаров пахотных земель.

Проект реализуется при международном сотрудничестве с Национальным центром метеорологии ОАЭ, обладающим многолетним опытом в сфере технологий модификации погоды и искусственного увеличения осадков с конца 1980-х годов.

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

В церемонии приняли участие заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, президент Всемирной метеорологической организации ООН, Генеральный директор Национального центра метеорологии ОАЭ Абдулла Ахмед Аль-Мандус, посол ОАЭ в Казахстане Мухаммад Саид Мухаммад Аль-Арики, а также аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

— Казахстан делает практический шаг к формированию новой системы климатической устойчивости. Впервые в регионе запускается проект такого масштаба в сфере технологий искусственного увеличения осадков. Для нас это начало формирования современной климатической инфраструктуры, основанной на науке, международном партнерстве и цифровых технологиях. Проект реализуется совместно с ведущими мировыми экспертами и создает основу для трансфера технологий и подготовки казахстанских специалистов, — отметил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

По международным оценкам, технологии искусственного вызова дождя способны повышать количество осадков на 10–20% по сравнению с естественным фоном. Подобные технологии активно применяются в Китае, США, ОАЭ, Франции и Саудовской Аравии.

Проект реализуется локально в районах с повышенной потребностью в воде, прежде всего на сельскохозяйственных территориях. Выбор зон проведения работ осуществляется совместно со специалистами метеорологических служб и профильных государственных органов с учетом погодных условий, экологической ситуации и потребностей в водообеспечении.

Технология носит локальный характер воздействия, радиус которого не превышает 5 километров, и не связана с формированием масштабных погодных явлений. Для проведения работ используются реагенты на основе солей, применяемые в международной практике технологий искусственного увеличения осадков.

Ожидается, что реализация проекта позволит повысить эффективность водообеспечения сельскохозяйственных территорий, снизить ущерб от засухи и поддержать рост урожайности. Потенциальный экономический эффект оценивается до 35 млрд тенге в год.

В рамках сотрудничества специалисты Национального центра метеорологии ОАЭ проводят обучение специалистов Туркестанской области технологиям модификации погоды, включая метеорологов, пилотов, инженеров и профильных специалистов. Также рассматривается возможность масштабирования технологии в других регионах Казахстана и закладывают фундаментальную базу для создания собственных климатических технологий.

В реализации проекта принимают участие Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, Министерство водных ресурсов и ирригации, Министерство иностранных дел, Министерство культуры и информации, Министерство обороны, Министерство сельского хозяйства, Министерство транспорта, Министерство финансов, Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство энергетики, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Акимат Туркестанской области, Комитет гражданской авиации, «Казаэронавигация», «Казгидромет».

Напомним, 15 мая Глава государства принял президента Всемирной метеорологической организации ООН, генерального директора Национального центра метеорологии ОАЭ Абдуллу Аль-Мандуса.