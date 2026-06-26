Ливни, шквалистый ветер и экстремальная жара: чего ждать казахстанцам в выходные

Прогноз погоды по Казахстану на 27–29 июня 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

В предстоящие выходные с прохождением активного циклона и атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, порывистый ветер, в отдельных районах возможен град, на западе, северо-западе, севере прогнозируются сильные дожди.

Дневная температура воздуха на западе и северо-западе понизится до +18+26 °C, на юге ожидается небольшое ослабление жары до +28+38 °C, на севере до +22+30 °C.

В то же время на востоке, северо-востоке, юго-востоке и в центральных регионах Казахстана сохранится жаркая погода, днем воздух прогреется до сильной жары +33+38 °C, а в отдельных районах ожидается очень сильная жара +40 °C.

Ранее сообщалось, что июль в Шымкенте может побить абсолютный температурный рекорд.