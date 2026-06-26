Жара до +46°C: июль в Шымкенте может побить абсолютный температурный рекорд

После июньских ливней и резких перепадов температуры на юг Казахстана возвращается сильная жара. В июле регион накроет несколько волн зноя. В отдельные дни воздух в Шымкенте и Туркестанской области раскалится до +46 градусов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Второй летний месяц на юге страны считается самым засушливым периодом года. Световой день постепенно сокращается, при этом земля продолжает интенсивно прогреваться. Дожди в регионе будут редкими, кратковременными и могут сопровождаться грозами и шквалистым ветром.

По данным синоптиков, средняя температура воздуха в Шымкенте составит около +29 градусов, что на 2,2 градуса выше климатической нормы. В Туркестанской области среднемесячная температура июля также превысит привычные значения примерно на два градуса.

— Июль на юге Казахстана ожидается жарче климатической нормы. При этом количество осадков прогнозируется ниже средних многолетних значений. Консультативный прогноз будет уточняться по мере изменения синоптической ситуации и корректироваться декадными прогнозами, — сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Аружан Муратова.

Когда в Шымкент придет пик июльской жары

В первые дни июля ночью в Шымкенте ожидается +17…+22 градуса, днем — +29…+34. Затем воздух прогреется до +34…+39 градусов. Во второй половине первой декады зной немного спадет, и дневная температура составит +31…+36 градусов.

К середине месяца жара в городе усилится. Днем синоптики прогнозируют +37…+42 градуса, ночью столбики термометров не будут опускаться ниже +25…+30 градусов. После короткой передышки зной вновь начнет набирать силу.

Пик жары придется на последние десять дней июля. Воздух может раскалиться до +41…+46 градусов. В конце месяца станет немного прохладнее: днем — +29…+34 градусов, ночью — +17…+22.

Если консультативный прогноз оправдается, июль может обновить абсолютный температурный рекорд месяца. Сейчас максимум для июля в Шымкенте составляет +43,7 градуса, его зафиксировали летом 2025 года. Самый холодный июльский день зарегистрировали в 1949 году, когда воздух остыл до +7 градусов.

От ночных +12 в горах до экстремальных +46 градусов на равнинах Туркестанской области

В Туркестанской области июль прогнозируется жарче обычного. При этом погода будет сильно отличаться в зависимости от рельефа местности. На равнинах температурный режим практически повторит шымкентский. В начале месяца днем ожидается +29…+34 градуса, затем воздух прогреется до +34…+39. К середине июля жара усилится до +37…+42 градусов. В самые жаркие дни третьей декады столбики термометров местами достигнут +41…+46 градусов.

В горных районах будет значительно прохладнее. В первой половине месяца днем ожидается +24…+29 градусов, в середине июля — до +32. На пике жары воздух прогреется примерно до +36 градусов. Ближе к концу месяца температура в горах снизится до +24 градусов днем и до +12 градусов ночью.

Количество осадков будет ниже климатической нормы. Для равнин она составляет от 1 до 17 миллиметров, для горной местности Туркестанской области— от 13 до 26 миллиметров.

Кратковременные дожди с грозами вероятны в середине первой и в конце третьей декады июля. В эти периоды и на протяжении всей второй декады ветер будет усиливаться до 15–20 метров в секунду. В отдельные дни возможны пыльные бури.

Ранее казахстанские синоптики предупредили об угрозе засухи. В каких регионах в июле прогнозируется засуха - читайте здесь.



