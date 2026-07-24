Ливни подтопили улицы и дворы в Туркестанской области и Шымкенте

После проливных дождей подтопления произошли в Сарыагашском районе Туркестанской области и Шымкенте. Спасатели и коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Сарыагашском районе обильные осадки подтопили улицы и дворы в нескольких населенных пунктах. Жители публикуют в социальных сетях видео последствий непогоды.

По данным ДЧС Туркестанской области, в селах Дарбаза и Ердаут дождевая вода скопилась во дворах восьми частных домов и на трех улицах. Уровень воды местами достигал 40 сантиметров.

— К ликвидации последствий привлечены 12 сотрудников ДЧС, две единицы техники и четыре мотопомпы. От местного исполнительного органа задействованы 11 человек и четыре единицы техники. В настоящее время ведутся работы по откачке дождевой воды и ее отводу в безопасное русло. Вода в жилые дома не зашла. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ДЧС Туркестанской области.

В акимате Сарыагашского района сообщили, что после ливня поток воды дошел и до села Акуй Куркелесского сельского округа. Для стабилизации ситуации воду перенаправляют в канал Сарыуйсин через сбросной канал Каратукым в районе села Жана Талап.

В ликвидации последствий задействованы семь мотопомп и десять единиц спецтехники. Аким Сарыагашского района Арман Абдуллаев осмотрел подтопленные участки и проверил, как идут восстановительные работы. По информации местной администрации, спасатели и коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды в круглосуточном режиме.

Последствия ливня в Шымкенте

В Шымкенте после проливного дождя по улицам жилого массива Елтай Енбекшинского района, расположенного у границы с Туркестанской областью, сошел поток воды с грязью и камнями. Подтопило несколько улиц и дворов.

На место происшествия направили около 100 человек и 16 единиц спецтехники. Основной удар принял на себя сбросной канал «Тогыс», который сейчас продолжают укреплять. По словам заместителя акима Енбекшинского района Марлана Жолдахмета, укрепление канала помогло смягчить последствия непогоды.

— Несмотря на то, что работы еще не завершены, минувшей ночью канал доказал свою эффективность. После полного бетонирования берегов и устройства арычной сети подобных ситуаций удастся избежать, — сказал Марлан Жолдахмет.

Напомним, накануне ливень с градом прошел в Астане, на отдельных участках города образовались временные подтопления. Коммунальные службы столицы переведены на усиленный режим работы.