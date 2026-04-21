    10:58, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    LIVE: Прямая трансляция визита президента Монголии в Акорду

    В Акорде проходит торжественная встреча Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, прибывшего с государственным визитом в Казахстан по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform. 

    Главы государств в ходе переговоров обсудят перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

    Отметим, что государственный визит Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Казахстан может стать поворотным моментом в отношениях двух стран. Учитывая политическую близость и статус стратегического партнерства, экономическое сотрудничество между Казахстаном и Монголией имеет большой потенциал. Подробнее — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

    Дамира Кеңесбай
