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    10:19, 06 Май 2025 | GMT +5

    Live: Прямая трансляция визита Генсека ЦК Компартии Вьетнама в Акорду

     Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам прибыл в Казахстан с государственным визитом, передает агентство Kazinform.

    Live: Прямая трансляция визита Генсека ЦК Компартии в Акорду
    Фото: Kazinform

    Сегодня в Акорде состоится встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

    Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам пробудет в Астане с государственным визитом 5-7 мая.

    В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-вьетнамского торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

    7 мая Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама посетит военный парад в Астане в честь 80-летия Великой Победы. 

    Напомним, 5 мая в аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама. Ранее аналитический обозреватель Kazinform писал о том, что объединяет Астану и Ханой и каковы перспективы сотрудничества. 

    Теги:
    Вьетнам Казахстан Silk Way Сотрудничество Международная деятельность Политика Внешняя политика Казахстана Прямой эфир
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
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