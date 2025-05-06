Live: Прямая трансляция визита Генсека ЦК Компартии Вьетнама в Акорду

Сегодня в Акорде состоится встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам пробудет в Астане с государственным визитом 5-7 мая.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-вьетнамского торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

7 мая Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама посетит военный парад в Астане в честь 80-летия Великой Победы.

Напомним, 5 мая в аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама. Ранее аналитический обозреватель Kazinform писал о том, что объединяет Астану и Ханой и каковы перспективы сотрудничества.