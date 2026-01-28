РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:58, 28 Январь 2026 | GMT +5

    LIVE: Четвертое заседание Комиссии по Конституционной реформе

    В эти минуты проходит прямой эфир четвертого заседания Комиссии по конституционной реформе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    LIVE: Четвертое заседание Комиссии по Конституционной реформе
    Фото: Kazinform

    Прямой эфир транслируется на YouTube-канале агентства Казинформ, а также на официальных страницах в социальных сетях: consot_kz constcouncil.kz Конституциялық реформа 2026.

    21 января Глава государства подписал Указ о создании Комиссии по конституционной реформе, в состав которой вошли представители депутатского корпуса и представительных органов власти, общественные деятели, политологи. Первое заседание Комиссии, посвященное обсуждению политических реформ, озвученных Главой государства на V заседании Национального курултая, состоялось 24 января.

    Комиссию по конституционной реформе возглавляет председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, ее заместителями стали Государственный советник Ерлан Карин и заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева. В состав вошли депутаты Парламента, председатели маслихатов, руководители СМИ, общественные деятели, представители государственных органов, региональных советов, экспертного и научного сообщества.

    Ключевые направления реформ: переход к однопалатному Парламенту – Курултаю, учреждение должности Вице-президента, создание Халық Кеңесі – Народного Совета. Эти инициативы требуют комплексной проработки и закрепления в Конституции. 

    Комиссия по конституционной реформе провела уже три заседания. Сегодня Комиссия перейдет к подготовке проекта поправок.

    Теги:
    Конституция Парламент Реформы Токаева Общество Конституционная реформа Политические реформы
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают