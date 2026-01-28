LIVE: Четвертое заседание Комиссии по Конституционной реформе

Прямой эфир транслируется на YouTube-канале агентства Казинформ, а также на официальных страницах в социальных сетях: consot_kz constcouncil.kz Конституциялық реформа 2026.

21 января Глава государства подписал Указ о создании Комиссии по конституционной реформе, в состав которой вошли представители депутатского корпуса и представительных органов власти, общественные деятели, политологи. Первое заседание Комиссии, посвященное обсуждению политических реформ, озвученных Главой государства на V заседании Национального курултая, состоялось 24 января.

Комиссию по конституционной реформе возглавляет председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, ее заместителями стали Государственный советник Ерлан Карин и заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева. В состав вошли депутаты Парламента, председатели маслихатов, руководители СМИ, общественные деятели, представители государственных органов, региональных советов, экспертного и научного сообщества.

Ключевые направления реформ: переход к однопалатному Парламенту – Курултаю, учреждение должности Вице-президента, создание Халық Кеңесі – Народного Совета. Эти инициативы требуют комплексной проработки и закрепления в Конституции.

Комиссия по конституционной реформе провела уже три заседания. Сегодня Комиссия перейдет к подготовке проекта поправок.