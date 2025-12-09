Литва объявила режим ЧС из-за воздушных шаров из Беларуси

Специальные правила в рамках режима ЧС позволят властям более оперативно и эффективно реагировать на нарушения воздушного пространства и сбои в воздушном движении, вызванных метеозондами. В числе прочего тем самым расширяются полномочия армии государства, входящего в ЕС и НАТО. В частности, военных будут привлекать к проверкам документов и автомобильного транспорта, они будут ограничивать доступ на определенные территории.

Решение обосновывается рисками для национальной безопасности и гражданской авиации, заявили власти Литвы. По словам премьер-министра Литвы Инги Ругинене, режим ЧС не создаст никаких проблем для населения.

— В борьбе с гибридной атакой из Беларуси мы вынуждены принять самые строгие меры и защитить наиболее пострадавшие районы. Все задействованные учреждения объединяют свои ресурсы для предотвращения угрозы от контрабандных воздушных шаров, — заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

О планах объявить режим ЧС в Литве из-за продолжающегося наплыва метеозондов из Беларуси стало известно на прошлой неделе. По данным литовской Службы охраны государственной границы, с начала 2025 года в стране были зафиксированы сотни случаев попадания в воздушное пространство страны из Беларуси воздушных шаров, так называемых метеозондов, которые контрабандисты используют для переправки через границу сигарет.

Осенью метеозонды стали подлетать непосредственно к международным аэропортам Вильнюса и Каунаса, из-за чего они неоднократно вводили ограничения на полеты. На фоне данных атак власти Литвы в конце октября временно закрыли наземную границу с Беларусью. В ответ на это Минск закрыл выезд грузовиков с литовскими номерами в Европу. В ноябре граница вновь была открыта.

