Литва открыла границу с Беларусью

Издание LRT сообщает, что накануне возобновить движение на границе предложила Комиссия по национальной безопасности.

Премьер-министр Инга Ругинене во вторник заявила, что ситуация с контрабандой сигарет и воздушными шарами, из-за которой были закрыты оба действующих погранпункта, в последние дни довольно стабильная, зафиксированы небольшие объемы.

Ранее собственный корреспондент агентства Kazinform писал о том, что на границе Литвы с Беларусью закрыты пункты пропуска. Решение было связано с необходимостью усиления контроля на границе. Правительство Литвы решило до 30 ноября закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») с возможностью продления.

Тогда глава МВД Литвы Владислав Кондратовичюс пояснил, что пограничные переходы закрываются из-за контрабандного потока воздушных шаров, поступающих в Литву из Беларуси, что приводит к ограничению работы аэропорта.