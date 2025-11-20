РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:25, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Литва открыла границу с Беларусью

    Литовский кабинет министров в среду 19 октября принял решение об открытии двух пунктов пропуска на границе с Беларусью, закрытых в конце октября, раньше запланированного срока, передает Kazinform со ссылкой на BBC. 

    Литва открыла границу с Беларусью
    Фото: ТАСС

    Издание LRT сообщает, что накануне возобновить движение на границе предложила Комиссия по национальной безопасности.

    Премьер-министр Инга Ругинене во вторник заявила, что ситуация с контрабандой сигарет и воздушными шарами, из-за которой были закрыты оба действующих погранпункта, в последние дни довольно стабильная, зафиксированы небольшие объемы. 

    Ранее собственный корреспондент агентства Kazinform писал о том, что на границе Литвы с Беларусью закрыты пункты пропуска.  Решение было связано с необходимостью усиления контроля на границе. Правительство Литвы решило до 30 ноября закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») с возможностью продления. 

    Тогда глава МВД Литвы Владислав Кондратовичюс пояснил, что пограничные переходы закрываются из-за контрабандного потока воздушных шаров, поступающих в Литву из Беларуси, что приводит к ограничению работы аэропорта. 

     

    Теги:
    Литва Граница Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают