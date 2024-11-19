КНДР вновь отправила шары с мусором в Южную Корею после трехнедельного перерыва

По данным Объединенного комитета начальников штабов (JCS), Северная Корея отправила около 40 шаров. Примерно половина из них приземлилась в столичном регионе Сеула и провинции Кёнгидо. Уточняется, что шары содержали листовки с критикой Южной Кореи, но не было никаких опасных объектов.

С конца мая Северная Корея отправила более 7 000 шаров с мусором через границу в ответ на листовки с антипхеньянской пропагандой, которые распространялись южнокорейскими активистами.

Запуск воздушных шаров в понедельник стал 31-м по счету. Военные Южной Кореи осудили Север за «пересечение черты» с продолжающимися запусками шаров с мусором.

В воскресенье Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила, что южнокорейские листовки пересекли границу с Северной Кореей накануне и предупредила, что Сеулу придется «заплатить высокую цену» за такие действия.

Пхеньян начал эту кампанию в конце мая. В свою очередь Южная Корея с 21 июля возобновила пропагандистские трансляции с использованием громкоговорителей.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Yonhap.