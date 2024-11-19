КНДР вновь отправила шары с мусором в Южную Корею после трехнедельного перерыва
Северная Корея в понедельник вновь запустила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи, возобновив свою кампанию после трехнедельного перерыва, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.
По данным Объединенного комитета начальников штабов (JCS), Северная Корея отправила около 40 шаров. Примерно половина из них приземлилась в столичном регионе Сеула и провинции Кёнгидо. Уточняется, что шары содержали листовки с критикой Южной Кореи, но не было никаких опасных объектов.
С конца мая Северная Корея отправила более 7 000 шаров с мусором через границу в ответ на листовки с антипхеньянской пропагандой, которые распространялись южнокорейскими активистами.
Запуск воздушных шаров в понедельник стал 31-м по счету. Военные Южной Кореи осудили Север за «пересечение черты» с продолжающимися запусками шаров с мусором.
В воскресенье Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила, что южнокорейские листовки пересекли границу с Северной Кореей накануне и предупредила, что Сеулу придется «заплатить высокую цену» за такие действия.
Пхеньян начал эту кампанию в конце мая. В свою очередь Южная Корея с 21 июля возобновила пропагандистские трансляции с использованием громкоговорителей.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Yonhap.