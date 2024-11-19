РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:45, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    КНДР вновь отправила шары с мусором в Южную Корею после трехнедельного перерыва

    Северная Корея в понедельник вновь запустила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи, возобновив свою кампанию после трехнедельного перерыва, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    КНДР вновь отправила шары с мусором в Южную Корею после трехнедельного перерыва
    Фото: Yonhap

    По данным Объединенного комитета начальников штабов (JCS), Северная Корея отправила около 40 шаров. Примерно половина из них приземлилась в столичном регионе Сеула и провинции Кёнгидо. Уточняется, что шары содержали листовки с критикой Южной Кореи, но не было никаких опасных объектов.

    С конца мая Северная Корея отправила более 7 000 шаров с мусором через границу в ответ на листовки с антипхеньянской пропагандой, которые распространялись южнокорейскими активистами.

    Запуск воздушных шаров в понедельник стал 31-м по счету. Военные Южной Кореи осудили Север за «пересечение черты» с продолжающимися запусками шаров с мусором.

    В воскресенье Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила, что южнокорейские листовки пересекли границу с Северной Кореей накануне и предупредила, что Сеулу придется «заплатить высокую цену» за такие действия.

    Пхеньян начал эту кампанию в конце мая. В свою очередь Южная Корея с 21 июля возобновила пропагандистские трансляции с использованием громкоговорителей.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Yonhap.

    Теги:
    КНДР Мусор Южная Корея Северная Корея
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
    Сейчас читают