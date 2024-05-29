РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:00, 29 Май 2024 | GMT +6

    КНДР запустила сотни воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи

    воздушный шар
    Фото: pixabay.com

    Южная Корея обвинила КНДР в запуске через границу большого числа воздушных шаров с мусором. Об этом сообщило «Ренхап» в среду, 29 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на dw.com.

    Как отметили в объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS), начиная с вечера вторника воздушные шары пересекали границу и падали в различных местах по всей стране. По данным на среду, было замечено более 150 таких шаров.

    - Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа, - цитирует агентство заявление JCS.

    На фотографиях упавших воздушных шаров, опубликованных в южнокорейских СМИ, видно, что они были нагружены различным мусором: туалетной бумагой, пластиковыми бутылками, батарейками, деталями обуви и навозом. Власти призвали население сообщать о падении шаров и не приближаться к ним. Военные направили подразделения по борьбе с химическими и биологическими угрозами, чтобы собрать и изучить упавшие предметы.

    26 мая власти КНДР заявили, что «примут зеркальные меры в ответ на частое разбрасывание агитационных материалов и мусорных вещей в приграничном районе». Северная Корея отреагировала на запуски южнокорейскими активистами воздушных шаров с листовками, критикующими руководство КНДР, рассказывающими о демократическом обществе на юге полуострова, а иногда и с USB-накопителями с музыкальными клипами южнокорейских поп-групп, которые запрещены на севере.

    Предыдущие правительства Южной Кореи пытались помешать активистам проводить такие кампании, заявляя, что они не способствуют миру и угрожают безопасности жителей вблизи границы. Запрет на запуски воздушных шаров, введенный в 2021 году, позже был признан Верховным судом неконституционным, поскольку он нарушал свободу выражения мнений.

    Теги:
    КНДР Корея Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!