Лица, публично оскорблявшие первую леди Франции, понесут наказание

По данным «Le Figaro», в понедельник, 5 января, в Париже обвиняемые в кибербуллинге в отношении Брижит Макрон, распространявшие оскорбления и слухи, связанные с ее полом и разницей в возрасте с президентом, были приговорены к тюремным срокам до шести месяцев.

Власти установили, что эти люди распространяли в сети заведомо ложные сведения о первой леди. При этом суд не принял во внимание доводы защиты о том, что некоторые посты и видео в этом ключе якобы носили юмористический характер. Многие публикации были просмотрены десятки тысяч раз.

Осужденным от 41 до 65 лет, это восемь мужчин и две женщины. Им назначено наказание — от тренинга по повышению осведомленности о кибербуллинге до условного срока в восемь месяцев.

Расследование дела об онлайн-травле началось после жалобы Брижит Макрон, поданной летом 2024 года.

Как выяснилось, слухи о ее трансгендерности активно распространялись некоторыми журналистами, блогерами, в частности Наташей Рэй и Амандин Рой, а позже — американской ультраправой журналисткой Кэндис Овенс. Они утверждали, что первая леди якобы родилась мужчиной по имени Жан-Мишель и «присвоила себе чужую личность». Никаких доказательств этому нет.

Амандин Рой стала одной из осужденных по этому делу. Дочь первой леди Тиффани Озьер участвовала в судебных слушаниях, отметив, что клевета в сети ухудшила жизнь ее матери и семьи в целом. Супруги Макрон продолжают судиться в США с Кэндис Оуэнс.