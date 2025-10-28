В Париже начался суд по делу об интернет-травле супруги президента Франции

Подсудимые, восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 65 лет, обвиняются в клеветнических высказываниях относительно 24-летней разницы в возрасте между 72-летней Брижит и 47-летним Макроном.

Как сообщает издание со ссылкой на адвоката Брижит Макрон, она отсутствовала на первом заседании и не планирует появляться в суде. Во вторник, возможно, показания даст ее дочь, Тифани Озьер.

Среди 10 подсудимых — чиновник на выборной должности, владелец галереи, учитель и интернет-экстрасенс, 51-летняя Дельфин Ж., которая выступает в интернете под ником Амандин Руа.

Вместе с другой подсудимой, Наташей Рей, называющей себя независимой журналисткой, в прошлом году она уже была осуждена за клевету на Брижит Макрон.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали иск о клевете против ультраконсервативного блогера и любительницы теорий заговора Кэндис Оуэнс, которая утверждает, что супруга французского лидера родилась мужчиной.

Позже сообщалось, что Макрон намерен опровергнуть утверждение о трансгендерности супруги «научными» доказательствами.