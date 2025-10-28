РУ
    06:01, 28 Октябрь 2025

    В Париже начался суд по делу об интернет-травле супруги президента Франции

    В Париже начался суд по делу об интернет-травле супруги президента Франции Брижит Макрон, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС

    Макрон
    Фото: Legion-Media

    Подсудимые, восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 65 лет, обвиняются в клеветнических высказываниях относительно 24-летней разницы в возрасте между 72-летней Брижит и 47-летним Макроном.

    Как сообщает издание со ссылкой на адвоката Брижит Макрон, она отсутствовала на первом заседании и не планирует появляться в суде. Во вторник, возможно, показания даст ее дочь, Тифани Озьер.

    Среди 10 подсудимых — чиновник на выборной должности, владелец галереи, учитель и интернет-экстрасенс, 51-летняя Дельфин Ж., которая выступает в интернете под ником Амандин Руа.

    Вместе с другой подсудимой, Наташей Рей, называющей себя независимой журналисткой, в прошлом году она уже была осуждена за клевету на Брижит Макрон.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали иск о клевете против ультраконсервативного блогера и любительницы теорий заговора Кэндис Оуэнс, которая утверждает, что супруга французского лидера родилась мужчиной. 

    Позже сообщалось, что Макрон намерен опровергнуть утверждение о трансгендерности супруги «научными» доказательствами. 

    Франция Париж Макрон
