Литографии Сальвадора Дали найдены в гараже спустя 50 лет

В лондонском гараже были обнаружены десять литографий, подписанных известным испанским сюрреалистом Сальвадором Дали. Среди находок также пять литографий французского художника, иллюстратора и скульптора Тео Тобиаcса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Hansons Auctioneers.

Все работы были найдены в гараже в районе Мэйфэр экспертом по антиквариату Крисом Керкемом.

— Это была невероятная находка. Меня пригласили оценить антиквариат в доме одного из клиентов. Во время визита он повел меня в свой гараж, и, как оказалось, там находились сюрреалистические литографии — 15 штук. Они были спрятаны и забыты примерно на 50 лет. Это было довольно сюрреалистично. Никогда не знаешь, что можешь обнаружить во время обычного визита на дом, — отметил Крис Керкем, заместитель директора аукционного дома Hansons Richmond.

Покупатель заплатил £500 фунтов за литографии на распродаже в галерее в центральном Лондоне в 1970-х годах. Он приобрел их с намерением оформить в рамы для своего дома на площади, но так и не сделал этого.

Литографии Дали, с оценочной стоимостью от £300 до £500 каждая, и работы Тобиасса, от £100 до £300, уйдут с молотка по итогам торгов в Hansons Richmond 30 сентября.

Напомним, с 7 июня по 4 августа в Национальном музее Казахстана проходила выставка «La Bella Principessa» («Прекрасная Принцесса»), на которой была представлена одна из 15 работ великого итальянского художника Леонардо да Винчи.