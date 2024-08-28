37 731 человек увидели «Прекрасную принцессу» Леонардо да Винчи в Астане

С 7 июня по 4 августа в Национальном музее Казахстана проходила выставка «La Bella Principessa» («Прекрасная Принцесса»), на которой была представлена одна из 15 работ великого итальянского художника Леонардо да Винчи. Чтобы увидеть картину «La Bella Principessa» в Астане, люди приезжали из разных регионов страны. В общей сложности 37 731 человек смогли увидеть подлинник своими глазами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Один из самых загадочных и ценных шедевров Леонардо да Винчи – La Bella Principessa, рисунок из Варшавского кодекса Сфорциады, представляющий собой единственную работу мастера на пергаменте, была представлена казахстанской публике.

La Bella Principessa — портрет молодой девушки, принадлежащей к итальянской аристократии, выполненный Леонардо да Винчи в конце XV века. Как отметили в посольстве Италии в Астане, произведение является одним из самых таинственных и завораживающих творений мастера. Ранее картина выставлялась всего 5 раз по всему миру.

Первым посетителем выставки стал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В начале июня он посетил Национальный музей, где ознакомился с выставкой произведений отечественного и мирового изобразительного искусства, в том числе и с картиной «La Bella Principessa».

Отметим, открытие выставки совпало с десятилетним юбилеем Национального музея РК и днем рождения самой картины, которой исполнилось, по словам ее владельцев, 528 лет.

За первые 10 дней выставку посетили около 7 тысяч человек, чтобы увидеть знаменитую картину.



