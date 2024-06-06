Президенту Казахстана показали картину Леонардо да Винчи

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Национальный музей и осмотрел выставку произведений отечественного и мирового изобразительного искусства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Искусствовед Ольга Батурина ознакомила Президента с экспозицией «Живопись степи: символы, краски, образы», объединяющей работы талантливых казахстанских живописцев.

Фото: Акорда

Главе государства также продемонстрировали оригинал картины «Прекрасная принцесса» (La bella principessa), принадлежащей кисти величайшего итальянского художника Леонардо да Винчи.

Фото: Акорда

Показ знаменитого произведения организован совместно с итальянским издательством Scripta Maneant по случаю 10-летия Национального музея. Картина, созданная в эпоху Высокого Возрождения, впервые выставляется за пределами Европы.

Выставка проходит при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, посольства Итальянской Республики и Итальянского института культуры.

Жители и гости столицы смогут посетить выставку и увидеть полотно «Прекрасная принцесса» до 4 августа текущего года.