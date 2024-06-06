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    15:05, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Президенту Казахстана показали картину Леонардо да Винчи

    Президент посетил выставку в Национальном музее
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Национальный музей и осмотрел выставку произведений отечественного и мирового изобразительного искусства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Искусствовед Ольга Батурина ознакомила Президента с экспозицией «Живопись степи: символы, краски, образы», объединяющей работы талантливых казахстанских живописцев.

    Президент посетил выставку в Национальном музее
    Фото: Акорда

    Главе государства также продемонстрировали оригинал картины «Прекрасная принцесса» (La bella principessa), принадлежащей кисти величайшего итальянского художника Леонардо да Винчи.

    «Прекрасная принцесса» (La bella principessa)
    Фото: Акорда

    Показ знаменитого произведения организован совместно с итальянским издательством Scripta Maneant по случаю 10-летия Национального музея. Картина, созданная в эпоху Высокого Возрождения, впервые выставляется за пределами Европы.

    Выставка проходит при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, посольства Итальянской Республики и Итальянского института культуры.

    Жители и гости столицы смогут посетить выставку и увидеть полотно «Прекрасная принцесса» до 4 августа текущего года.

    Теги:
    Культура Акорда Президент Минкультуры и информации Музеи Касым-Жомарт Токаев Искусство
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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