В Казахстане впервые покажут работу Леонардо да Винчи La Bella Principessa

Один из самых загадочных и ценных шедевров Леонардо да Винчи – La Bella Principessa, рисунок из Варшавского кодекса Сфорциады, представляющий собой единственную работу мастера на пергаменте, будет представлен публике в Казахстане. Эта возможность осуществлена при поддержке посольства Италии в Астане, ForteBank, Mastercard, Scripta Maneant и Итальянского института культуры, а также Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Выставка пройдет в Национальном музее РК в Астане с 7 июня по 4 августа, передает корреспондент агентства Kazinform.

La Bella Principessa — портрет молодой девушки, принадлежащей к итальянской аристократии, выполненный Леонардо да Винчи в конце XV века. Как отметили в посольстве Италии в Астане, произведение является одним из самых таинственных и завораживающих творений мастера. Ранее картина выставлялась всего 5 раз по всему миру.

— Продвижение культуры — мощный двигатель диалога между Италией и Казахстаном. Леонардо — воплощение человека Возрождения, вечно актуальная икона таланта, гениальности и творчества. Выставка одного из его шедевров в Астане — уникальная возможность укрепить сотрудничество между нашими странами, — прокомментировал посол Италии в Республике Казахстан Марко Альберти.

Управляющий директор АО ForteBank Алия Есжан убеждена в том, что бессмертное творение Леонардо да Винчи найдет живой эмоциональный отклик у всех, кто увидит картину.