Лидирующая роль транспортно-транзитного сектора: о реализации второго этапа программы «Нұрлы жол»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства в своем Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» от 1 сентября 2020 года назвал успешным первый этап государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол». Программа «Нұрлы жол» с прошлого года вступил во второй этап и продлится до 2025 года. О том, какие проекты осуществляются в Казахстане в рамках программы, читайте в материале МИА «Казинформ».

Цель государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол»— содействие экономическому росту и повышению уровня жизни населения страны посредством создания эффективной и конкурентоспособной транспортной инфраструктуры, развития транзита и транспортных услуг, совершенствования технологической и институциональной среды.

«Актуальным вопросом остается развитие транспортно-логистического комплекса. Реализация первого этапа программы «Нұрлы жол» была успешной, она позволила соединить столицу страны с регионами по «лучевому» принципу. Сформирован новый инфраструктурный каркас транспортной системы, обеспечена интеграция страны в глобальные транспортные коридоры, восстановлен исторический статус Казахстана как связующего звена между Азией и Европой. Однако конкуренция в этой сфере очень высока. В Центрально-Азиатском регионе появились альтернативные проекты, которые могут снизить транзитный потенциал Казахстана», - говорится в тексте Послания 2020 года.

Как отмечал Глава государства, второй этап «Нұрлы жол» должен быть нацелен на закрепление лидирующей роли транспортно-транзитного сектора нашей страны.

Президент подчеркнул, что до 2025 года в Казахстане стоит задача реконструировать и обеспечить дорожным сервисом 24 тысячи километров дорог, то есть все республиканские дороги.

Работы в рамках второй пятилетки государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» были начаты в 2020 году.

Как сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, по итогам прошлого года открыто движение на 2,6 тыс. км республиканской сети по следующим направлениям:

Талдыкорган – Оскемен – 739 км;

Караганда – Балхаш – Капшагай – 680 км;

Актобе – Атырау – Астрахань – 404 км;

Мерке – Бурылбайтал – 205 км;

Калбатау – Майкапшагай – 166 км;

Нур-Султан – Павлодар – 115 км;

Жетибай – Жанаозен – 73 км;

Ушарал – Достык – 60 км;

Узынагаш – Отар – 36 км;

Костанай – Денисовка – 65 км;

Кокшетау – Петропавловск – 50 км.

В рамках капитального и среднего ремонта было введено в эксплуатацию 1,1 тыс. км. На дорогах местной сети завершены строительно-ремонтные работы на 2,7 тыс. км.

По итогам года доля республиканской сети в нормативном состоянии увеличена до 89%, а доля дорог, соответствующей 1 и 2 технической категории - до 36%. На дорогах областного и районного значения доля в нормативном состоянии увеличена до 75%.

Тем временем, в МИИР РК отмечают что доля объектов придорожного сервиса, соответствующих Национальному стандарту увеличена на 58%.

По данным ведомства, сегодня протяженность автодорог общего пользования Республики Казахстан составляет 96 тыс. км, из них республиканская сеть – 25 тыс. км, местная сеть – 71 тыс. км.

В период с 2021 по 2025 годы в автодорожной отрасли в плане построить и реконструировать 12 тыс. км дорог республиканской сети. Отметим, что до 2020 года проведена реконструкция 13 тыс. км автодорог республиканской сети.

В текущем году дорожно-строительными работами охвачено 4,7 тыс. км республиканской сети.

Для нормативного содержания реконструированных автодорог внедряется платность, которая позволит в полной мере покрыть затраты содержания и снизить нагрузку на республиканский бюджет. Платные участки отвечают современным требованиям безопасности и комфортных условии пользователям.

По информации министерства индустрии и инфраструктурного развития, до 2025 года планируется охватить всеми видами работ 27 тыс. км и довести состояние дорог до 95%.