Лидеры Евросоюза отреагировали на тарифы США

— Территориальная целостность и суверенитет являются основополагающими принципами международного права. Они имеют важное значение для Европы и международного сообщества в целом, — заявили в Еврокомиссии.

Лидеры Евросоюза отметили, что последовательно подчеркивали общую трансатлантическую заинтересованность в мире и безопасности в Арктике, в том числе через НАТО. Предварительно согласованные учения Дании, проводимые совместно с союзниками, отвечают необходимости укрепления безопасности в Арктике и не представляют угрозы ни для кого.

— ЕС полностью солидарен с Данией и народом Гренландии. Диалог по-прежнему важен, и мы намерены развивать процесс, начатый на прошлой неделе между Королевством Дания и США. Тарифы подорвут трансатлантические отношения и могут привести к опасному спаду. Европа останется единой, скоординированной и приверженной отстаиванию своего суверенитета, — говорится в заявлении.

Напомним, что США вводят пошлины на товары из стран Европы из-за Гренландии. Так, Дональд Трамп объявил о введении пошлин на ряд европейских стран, включая Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию.