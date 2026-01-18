РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:32, 18 Январь 2026 | GMT +5

    Лидеры Евросоюза отреагировали на тарифы США

    Вечером 17 января было сделано совместное заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты по ситуации вокруг Гренландии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    флаг Евросоюза
    Фото: Anadolu Ajansi

    — Территориальная целостность и суверенитет являются основополагающими принципами международного права. Они имеют важное значение для Европы и международного сообщества в целом, — заявили в Еврокомиссии.

    Лидеры Евросоюза отметили, что последовательно подчеркивали общую трансатлантическую заинтересованность в мире и безопасности в Арктике, в том числе через НАТО. Предварительно согласованные учения Дании, проводимые совместно с союзниками, отвечают необходимости укрепления безопасности в Арктике и не представляют угрозы ни для кого.

    — ЕС полностью солидарен с Данией и народом Гренландии. Диалог по-прежнему важен, и мы намерены развивать процесс, начатый на прошлой неделе между Королевством Дания и США. Тарифы подорвут трансатлантические отношения и могут привести к опасному спаду. Европа останется единой, скоординированной и приверженной отстаиванию своего суверенитета, — говорится в заявлении.

    Напомним, что США вводят пошлины на товары из стран Европы из-за Гренландии. Так, Дональд Трамп объявил о введении пошлин на ряд европейских стран, включая Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию.

    Арнур Рахимбеков
    Автор
