Личной встречи президентов США и России пока не планируется

По его словам, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора не договаривались о личной встрече, но они понимают, что она нужна и должна быть должным образом подготовлена. Должны быть весомые результаты такой подготовки с тем, чтобы уже произошла фиксация этих результатов на высшем уровне.

Напомним, что вечером 4 июня состоялся телефонный разговор между лидерами России и Соединенных штатов Америки В.Путиным и Д.Трампом.

Как написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social, была обсуждена атаку Украины на российские самолёты на стоянке, а также другие атаки, совершаемые обеими сторонами. Трамп также сообщил, что разговор коснулся Ирана и того факта, что времени на принятие решения по ядерному оружию остаётся всё меньше, и решение должно быть принято быстро.

В Стамбуле 2 июня завершился второй раунд переговоров России и Украины, о чем договорились стороны - читайте здесь.