РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:29, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Личной встречи президентов США и России пока не планируется

    Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, при этом он подчеркнул, что у лидеров двух стран есть понимание о ее необходимости, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Трамп Путин
    Фото: Михаил Метцель/ ТАСС

    По его словам, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора не договаривались о личной встрече, но они понимают, что она нужна и должна быть должным образом подготовлена. Должны быть весомые результаты такой подготовки с тем, чтобы уже произошла фиксация этих результатов на высшем уровне.

    Напомним, что вечером 4 июня состоялся телефонный разговор между лидерами России и Соединенных штатов Америки В.Путиным и Д.Трампом. 

    Как написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social, была обсуждена атаку Украины на российские самолёты на стоянке, а также другие атаки, совершаемые обеими сторонами. Трамп также сообщил, что разговор коснулся Ирана и того факта, что времени на принятие решения по ядерному оружию остаётся всё меньше, и решение должно быть принято быстро.

    В Стамбуле 2 июня завершился второй раунд переговоров России и Украины, о чем договорились стороны - читайте здесь.

    Теги:
    Владимир Путин Мировые новости Россия США Дональд Трамп
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор
    Сейчас читают