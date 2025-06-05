Трамп и Путин переговорили по телефону

- Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Звонок длился примерно час и пятнадцать минут. Мы обсудили атаку Украины на российские самолёты на стоянке, а также другие атаки, совершаемые обеими сторонами. Разговор был хорошим, но не таким, который приведёт к немедленному миру. Президент Путин заявил — и довольно жёстко — что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы, - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп также сообщил, что разговор коснулся Ирана и того факта, что времени на принятие решения по ядерному оружию остаётся всё меньше, и решение должно быть принято быстро.

- Я сказал президенту Путину, что Иран не должен обладать ядерным оружием, и, как мне показалось, по этому вопросу у нас было взаимопонимание. Президент Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, помочь ускорить процесс. По моему мнению, Иран тянет с принятием решения по этому крайне важному вопросу, и нам потребуется чёткий ответ в самое ближайшее время, - отметил Трамп.

В Кремле подтвердили, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, передает ТАСС.