Лето не отступает: жара до +37°С ожидается в Казахстане

В ближайшие трое суток на большей части Казахстана ожидается сухая и теплая погода, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казгидромет.

В предстоящие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, что обусловит преимущественно сухую и малооблачную погоду.

На западе, юге и юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтов местами ожидаются кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами и ветром.

По-летнему теплые дни порадуют жителей практически всей страны, однако на востоке, в горных районах юго-востока ночи останутся прохладными.

Дневная температура воздуха:

на западе, севере, в центре от +25 до +33 °C.

на востоке от +20 до +25 °C.

на юге от +28 до +37 °C.

на юго-востоке от +20 до +30 °C, в горных и предгорных районах до +10…+20 °C.

Ранее штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану.