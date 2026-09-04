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    Лето не отступает: жара до +37°С ожидается в Казахстане

    В ближайшие трое суток на большей части Казахстана ожидается сухая и теплая погода, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казгидромет.

    Лето не отступает: жара до +37°С ожидается в Казахстане
    Фото: Kaзгидромет

    В предстоящие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, что обусловит преимущественно сухую и малооблачную погоду.

    На западе, юге и юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтов местами ожидаются кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами и ветром.

    По-летнему теплые дни порадуют жителей практически всей страны, однако на востоке, в горных районах юго-востока ночи останутся прохладными.

    Дневная температура воздуха:

    • на западе, севере, в центре от +25 до +33 °C.
    • на востоке от +20 до +25 °C.
    • на юге от +28 до +37 °C.
    • на юго-востоке от +20 до +30 °C, в горных и предгорных районах до +10…+20 °C.

    Ранее штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану.

    Погода Дожди Казгидромет Жара
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор