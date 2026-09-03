Пыльные бури, грозы и сильный ветер ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 4 сентября, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью и утром на севере, в центре области Абай ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный днем на юго-западе области порывы 15-18 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. На севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью в предгорных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем в предгорных, горных районах области кратковременный дождь, гроза, град. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В центре, на западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром туман.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью в горных районах области ожидаются заморозки 3 градуса. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетісу ожидаются дождь, гроза. 04-06 сентября на севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

На юго-востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15 м/с. В центре сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на юге области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняются чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, востоке, в центре Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на юге области ожидается туман. В Петропавловске днем ожидаются небольшой дождь, гроза.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Днем на западе, севере ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее жителей Астаны, Алматы и еще четырех городов предупредили о неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).