Лето-2025: как и где можно отдохнуть детям в Акмолинской области

Всего в 2025 году, по информации управления образования региона, мерами отдыха, оздоровления и занятости планируется охватить более 134 тысяч школьников с 1 по 10 классы. Подготовка стартовала еще в феврале, а контроль за реализацией ведется на всех уровнях — от регионального штаба до межведомственных комиссий, которые летом будут проверять лагеря на местах.

— Из бюджета фонда «Всеобуч» на приобретение путевок для детей из социально уязвимых категорий населения выделено 121,5 млн тенге. Еще 10,8 млн тенге выделено отраслевыми профсоюзами. За счет средств родителей будут приобретены путевки на сумму 93,1 млн тенге (840 детей), на отдых за рубежом они потратят около 380 млн тенге (1265 детей), — поделилась заместитель начальника управления образования Акмолинской области Ботакоз Дюсенова.

Идет подготовка

Все сотрудники лагерей до 20 мая прошли проверку на судимость. Информация об открытии каждого лагеря будет публиковаться на официальных страницах управления образования.

Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

В летний период в области будут работать 16 лагерей: 9 государственных и 7 частных. По предварительным данным, в загородных лагерях отдохнут 15500 детей (11,6%), что на 1000 больше, чем в прошлом году. Ожидается приезд около 3200 детей из других регионов.

— В каждом лагере запланировано 5–7 смен по 10 дней, в ДОЦ «Звёздный» — 12 смен по 7 дней. На данный момент в лагерях работают 4542 педагога, нехватки кадров нет, — добавила Ботакоз Дюсенова.

Так, три лагеря заработают уже 1 июня, остальные 12 лагерей откроются до 15 июня. Сейчас идут восстановительные работы после зимнего периода.

К примеру, в лагере «Жас Даурен» в Сандыктау, открытом в 2023 году, смогут отдохнуть 700 детей из социально уязвимых слоев населения. В 2025 году планируется восстановление и запуск детского оздоровительного центра «Сокол» в селе Айыртау СКО. Объект передан в доверительное управление без права выкупа. В гослагерях «Жулдыз» и «Сункар» проведен капитальный ремонт. После паводка 2024 года восстановлен лагерь «Ишим», на ремонт которого потрачено 53 млн тенге.

Фото: акимат Алматы

Дополнительно в школах региона откроются 208 дневных лагерей для учеников 1–5 классов. Их охват составит 36 400 детей. Для 5–9 классов будут работать 350 профильных площадок без питания — языковые, дебатные, лидерские, военно-патриотические, исторические, краеведческие и т. д. Они охватят около 71 тысячи учащихся.

С 17 июня начнут работу палаточные и юрточные лагеря, которые охватят еще 4600 детей. В парке Кокшетау откроется стационарный юрточный лагерь на 250 детей. В Сандыктау палаточный лагерь «Жалынды болашақ» примет 80 школьников 6–9 классов, программа будет включать туризм и краеведение.

Почти 20 тысяч акмолинских детей из уязвимых категорий получат возможность отдохнуть этим летом бесплатно. Среди них — дети из неблагополучных и малообеспеченных семей, состоящие на учёте в ювенальной полиции, сироты и находящиеся под опекой. Кроме того, летом 268 школьников области отправятся в филиалы республиканского центра «Балдәурен».

При поддержке Министерства просвещения и фонда «Қазақстан халқына» организуется бесплатный отдых для 350 сельских школьников 5–8 классов.

Более 24 тысяч подростков в возрасте 14–16 лет будут трудоустроены. В Кокшетау школьники примут участие в проекте «Жасыл ел». Помимо этого, 58,6 тыс. детей займутся творчеством, 26,4 тыс. — туризмом, а 35 тыс. примут участие в спортивных и интеллектуальных мероприятиях.

Цена вопроса

По информации управления образования региона, стоимость путёвок в гослагеря варьируется от 40 до 120 тыс. тенге, в частные — 100–140 тыс. тенге.

Мы связались с первым рандомным ДОЦ региона. Одна семидневная смена стоит здесь 119 тысяч тенге. Лишь начальная и завершающая — чуть дешевле.

Что входит в стоимость? По словам организаторов загородного отдыха, сумма подразумевает трансфер из Астаны до лагеря и обратно с сопровождением; пятиразовое питание с возможностью выбора блюд на обед и ужин; разноуровневую педагогическую программу; кружки по интересам, творческие и спортивные активности; пенную вечеринку, краски холли, конкурсы; проживание в комнатах по 4–8 человек (эконом-класс). В каждом отряде будет 30 детей, к которым прикрепят одного педагога-куратора и 2–3 вожатых.

Кстати, из других городов трансфер не предусмотрен. К примеру, из Кокшетау вам придется везти ребенка в лагерь самостоятельно. Правда, из-за этого вам будет предоставлена 10-процентная скидка.

Безопасность на водоемах

По словам и. о. начальника управления гражданской обороны ДЧС области Бакыта Абланова, в прошлом году на учете спасателей состояло 18 детских лагерей, вблизи водоемов находились 14, из них в трех лагерях воспитанники осуществляли досуг в водоемах, в остальных 11 имелись бассейны.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Для организации безопасности в летний период организуется патрулирование на акваториях озёр Боровое, Щучье, Большое Чебачье, Зерендинское, Копа и в п.Аршалы. В купальный период в постоянной готовности находятся 99 спасателей, 20 единиц автомобильной и спасательной техники, 32 единицы плавсредств. Кроме того, спасательными подразделениями на охраняемых водоемах планируется организовать специальные места — «лягушатники» по обучению детей навыкам плавания, также акиматом г. Кокшетау закуплен каркасно-модульный бассейн, который был установлен на территории водно-спасательной станции областного центра, где навыкам плавания в прошлом году обучено около 1 тысячи детей, — поделился спикер.

Всего в настоящее время функционируют и будут работать в летний период — 28 плавательных бассейнов, в которых проводится обучение детей плаванию и с начала года уже обучено 432 ребенка.

16 мая было проведено также обучение вожатых лагерей по безопасности на водоемах в купальный период.

Напомним, в МВД предложили закрепить за лагерями статус уязвимых объектов.

Также ранее сообщалось, что в Акмолинской области восемь детских лагерей простаивают уже 25 лет.